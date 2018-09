On attendait avec impatience de voir si le Stade rennais nouvelle version allait marquer l'Histoire, son histoire, dans une phase de poule de Ligue Europa ce jeudi soir, face à Jablonec. Et bien, les Rouge et Noir l'ont fait : première victoire pour eux dans les poules de coupe d'Europe.

Rennes, France

On retiendra surtout la victoire au bout du suspens pour le Stade rennais ! La victoire historique des Rouge et Noir contre le FK Jablonec pour leur premier match de Ligue Europa devant plus de 20 000 spectateurs. C'est la première victoire des Rennais en phase de groupe dans une Coupe d'Europe. Il a pourtant a fallu batailler contre une équipe tchèque réputée la plus faible de la poule. Les deux formations ont commencé par s'observer, se tester et lutter dans les airs pour montrer qui était le plus fort. Et il faut dire que les Tchèques ont montré un beau visage ce jeudi soir au Roazhon Park, si bien que l'on a cru qu'ils allaient repartir avec un point.

Une frappe mythique pour lancer le match

Mais Ismaïla Sarr en a décidé autrement. Décidément abonné aux frappes "de batard", après le somptueux but face à Angers en Ligue 1 il y a quelques semaines, le Sénégalais a récidivé contre Jablonec. Suite à un super service de Benjamin André, Sarr reprend le ballon en demi-volée à la Pavard et le propulse dans la lucarne droite de Hruby. Ça fait 1-0 pour le Stade rennais à la 31ème minute. On vous laisse savourer juste en-dessous.

Revivez dans les conditions du directs le premier but rennais Copier

L'égalisation qui fait mal au Stade rennais

Les joueurs de Sabri Lamouchi rentrent au vestiaire avec l'avantage au score, même s'ils ont été un peu bousculés sur quelques phases de jeu. La deuxième mi-temps est un peu plus calme, où les occasions ne fleurissent pas. Il faut attendre la 54ème minute de jeu pour voir Jablonek revenir au score suite à un coup franc de Travnik.

Tomas Koubek, le portier des Rouge et Noir est surpris sur le coup de ce petit ballon distillé dans son petit filet droit mais il le sentait venir quand-même : "Je savais qu'il allait tirer la-bàs, mais je place le mur, après l'arbitre place le ballon, il se retourne et le joueur décale son ballon un peu plus à droite, détaille le gardien tchèque. Mais je n'ai pas décalé le mur au même moment. Du coup, c'est bien joué de sa part mais pas bien pour nous quoi". Au tableau d'affichage, 1-1 donc entre les deux formations, tout est à refaire.

Revivez dans les conditions du direct l'égalisation de Jablonek Copier

Un sauveur nommé Hatem Ben Arfa

Le coach des Rouge et Noir en profite pour faire rentrer du sang neuf et dynamiser un peu son attaque. Benjamin Bourigeaud et M'baye Niang font leur rentrée, mais aussi et surtout, Hatem Ben Arfa. L'ancien international français foule pour la première fois officiellement la pelouse du Roazhon Park. On le sent très en jambe et très entreprenant. Et dans le temps additionnel, au bout du suspens, le libérateur s'appelle Hatem Ben Arfa, qui marque sur pénalty, après une faute sur Siebatcheu dans la surface de réparation. Les Rennais passent devant et ça fait 2-1 en fin de match. Incroyable dénouement. Le but est à savourer en-dessous.

Revivez le but de la victoire d'Hatem Ben Arfa dans les conditions du direct Copier

En zone mixte, Sabri Lamouchi dira de ce but que c'est un peu la cerise sur le gâteau : "Je ne suis absolument pas étonné qu'il tire le pénalty, Hatem a pris ses responsabilités et ça c'est la preuve d'un grand champion. Il a donné la victoire au Stade rennais et c'est formidable, sourit le coach. J'avais dit qu'il n'avait pas besoin de 90 minutes pour donner la victoire, il nous a donné raison dans le sens où il donne la victoire et son entrée était intéressante mais je note surtout la réaction qu'il y a de la part de l'équipe après son entrée. On aura une arme supplémentaire maintenant".

Réaction de M'baye Niang en zone mixte :

Réaction ensuite de Tomas Koubek, en Français, s'il-vous-plaît :

Réaction de Damien Da Silva :

Réaction enfin de Sabri Lamouchi, le coach des Rouge et Noir :

Dans l'autre rencontre du groupe K, match nul entre le Dynamo Kiev et Astana hier, 2-2. Les Rennais prennent donc la première place de leur groupe. Prochain rendez-vous européen pour les Rouge et Noir, le 4 octobre prochain face à Astana, à l'extérieur.