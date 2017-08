Ligue 1: Le Stade Rennais attend sa première victoire à domicile

Troisième journée de Ligue 1 ce samedi. Le Stade Rennais affronte Dijon à 20 h 00 et compte bien récolter sa première victoire à domicile au Roazhon Park. Après un début de saison en demi-teinte, les rouges et noirs ont l'obligation de gagner pour ne pas tomber dans le bas du classement.

Le Stade Rennais va-t-il lancer enfin sa saison contre Dijon? C'est la question que tous les supporteurs se posent, ce jeudi, en regardant le dernier entraînement ouvert au public. Après un nul (1-1 face à Troyes) et une défaite la semaine dernière contre Lyon (1-2), les rouges et noirs vont tout miser sur ce match contre les Dijonnais pour récolter leur première victoire cette saison.

Un début de saison moyen pour les supporteurs...

Jérémy supporte Rennes depuis qu'il a trois ans. Il espère que le compteur de point va se débloquer ce week-end mais il reste prudent: "On a fait un bon début de saison, malgré des scores décevants. On commence à voir un peu de jeu, qu'on ne voyait pas ces dernières années au Stade Rennais. J'attends encore deux ou trois semaines pour voir si les recrues s'adaptent bien", raconte-t-il.

Les années de transition, c'est bon, moi j'ai donné. Nous sommes cinq abonnés à la maison, nous avons hésité à reprendre notre abonnement cette année. Mais avec l'investissement mis sur la table cette saison, nous nous sommes dit, allez, on fonce", Frédéric.

Et ce n'est pas le seul à croiser les doigts pour avoir une saison bien meilleure que les précédentes. Frédéric est venu en famille pour voir les joueurs s'entraîner, il suit les Rennais depuis 20 ans et ça fait beaucoup trop longtemps qu'il attend une saison magique. "Les années de transition, c'est bon, moi j'ai donné. Nous sommes cinq abonnés à la maison, nous avons hésité à reprendre notre abonnement cette année. Mais avec l'investissement mis sur la table cette saison, nous nous sommes dit, allez, on fonce", sourit le père de famille.

... Prometteur pour Christian Gourcuff

Frédéric et son fils Gwendal attendent beaucoup de cette saison © Radio France - Alexandre Frémont

Alors même si les supporteurs s'accordent à dire que le début de saison est plutôt moyen, Christian Gourcuff, l'entraîneur de Rennes, estime de son côté que c'est un début prometteur. "Il y a des promesses, des possibilités, du dynamisme aussi. Il faut juste davantage de rigueur, de constance et de finition surtout".

Faitout Maouassa motivé plus que jamais pour ouvrir son compteur but dès ce samedi © Radio France - Alexandre Frémont

De la finition, il en faudra contre Dijon. Ismaïla Sarr et Faitout Maouassa devraient s'en charger. Le second justement est conscient de devoir un peu plus apporter offensivement: "On est pas vraiment en confiance vu qu'on a perdu lors de la dernière confrontation mais on va tenter de trouver le juste milieu pour remporter le prochain match". "Je me sens bien au club, je travaille beaucoup et je pense que ça finir par payer", conclut Faitout.

On verra si la motivation de la jeune recrue portera ses fruits contre les Dijonnais. Rendez-vous donc dès 20 h 00 ce samedi sur francebleu.fr pour suivre ce match, qui devrait lancer les rouges et noirs dans ce championnat.