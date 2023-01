Lili Leignel, rescapée de la Shoah, témoigne devant plusieurs centaines de collégiens et lycéens en Mayenne

Lili Leignel enchaîne les conférences et les rencontres partout en France pour raconter l'histoire de sa déportation dans les camps de concentration nazis lors de la seconde guerre mondiale. "Nous avons tous été rasés. Nous crevions littéralement de faim. La nuit, on entendait les toux des tuberculeux, les râles des mourants." Les enfants sont des ombres, terrifiés par les chiens des nazis. "Aujourd'hui, j'ai toujours peur des chiens" , confie-t-elle

A l'âge de 11 ans, elle a été déportée à Ravensbrück et à Bergen-Belsen. La jeune fille survivra à l'enfer. 80 ans plus tard, Lili Leignel témoigne, comme en Mayenne vendredi et samedi derniers, devant des centaines de jeunes venus de tout le département. Témoin de la Shoah, elle transmet et perpétue le devoir de mémoire auprès des nouvelles générations afin, à l'avenir, d'éviter le pire.