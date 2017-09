Lilian Thuram prône la tolérance dans le Valincu

Lilian Thuram, ancien international de Football, est en Corse ces deux jours. A l’invitation de l’association Altaleghje, il rencontre les collégiens et écoliers du Valincu pour les sensibiliser l'éducation contre le racisme et pour l'égalité.

Lilian Thuram, l'ancien international de l'équipe de France de Football, champion du monde en 98 puis champion d'Europe en 2000 était ce mercredi l’invité de la rédaction et de Pierre-Louis Sardi en direct sur RCFM à 7h50. Depuis qu'il a raccroché les crampons, il se consacre désormais à la fondation qu'il a créé « pour l'éducation contre le racisme et pour l'égalité » Invité par l'association Altaleghje, Lilian Thuram est aujourd'hui et demain dans le Valinco pour y rencontrer les élèves des collèges et écoles primaires de la micro région.

PLS : Le conseil représentatif des associations noires de France publie une tribune dans le Monde pour demander l’abandon de la référence à Colbert pour les collèges et lycées qui portent son nom. C’est le ministre de Louis XIV qui fut aussi l’un des rédacteurs du fameux code noir, vous êtes aussi l’un des rédacteurs de ce texte ?

LT : « Oui, effectivement j’ai signé avec plaisir pour qu’on puisse questionner l’inconscient collectif. Est que c’est juste dans des lieux éducatifs, où l’on essaie de construire une certaine citoyenneté, l’idée de fraternité égalité, est ce qu’il est juste que ces établissements portent le nom de Colbert, sachant qui il est? Le code noir régissait la vie des esclaves, il s’est terminé en 1848, beaucoup de personne ne le connaisse pas. Moi qui suis Antillais, ce code a géré la vie de mes ancêtres pendant deux siècles. »

Quel message en Corse ?

PLS : Vous êtes en Corse pendant deux jours, invité par Altaleghje pour y rencontrer aujourd’hui les collégiens de Propriano, demain ceux de Levie, quel message pouvez-vous leur porter ? Est-ce que c’est le même que dans les banlieues dans les grandes métropoles ?

LT : « C’est le message que j’adresse partout même à l’étranger. Un questionnement sur notre identité, ne déclenchons nous pas un complexe de supériorité ou d’infériorité vis-à-vis de cette personne, quel est notre conditionnement selon l’histoire. Il est très intéressant de parler de la plus vieille hiérarchie qui existe dans notre société. Celle entre les hommes et les femmes. Peu importe où vous êtes les hommes sont éduqués de façon inconsciente à se penser supérieurs aux femmes. Quel rapport envers les personnes qui ont une autre sexualité que l’hétérosexualité. Le poids de l’histoire nous conditionne et parfois nous n’en avons pas conscience. »

Conditionnés par l'histoire

PLS : On est dans une île où les actes racistes ne manquent pas, on se rappelle de Sisco l’année derrière, les mots arabes dehors tagués sur les murs une tête et des viscères de sanglier déposés récemment devant une salle de prière de l’île Rousse. Est-ce que l’école de la confiance que vous prônez c’est suffisant ? Est-ce que ce n’est pas un peu décalé ?

LT : « Ce n’est pas décalé, les personnes qui ont des préjugés négatifs sur les personnes de religion musulmane, ce n’est pas anodin c’est une histoire aussi il faut qu’ils prennent conscience de cela. C’est aussi une histoire familiale, culturelle, penser que sois même on est supérieur à ces gens. C’est les enfermer dans des catégories, les personnes qui font ces gestes sont peut-être enfermées dans une communauté pensant qu’elle est meilleure que l’autre et donc ça aussi c’est un questionnement sur qui je suis ? Comment je suis constitué ? Un exemple simple, si vous vous considérez avant tout comme celui qui doit défendre une certaine pureté de la Corse, déjà il y a un problème, c’est vous qui allez décider qui es et qui n’est pas Corse. C’est extrêmement dangereux. Moi j’ai grandi sur une île pareil, très souvent vous allez dire il y a une façon d’être Antillais et penser que ceux qui viennent de l’extérieur ne peuvent pas l’être…et penser que nous nous sommes supérieurs et différents à eux, nous devons nous garder d’eux. Le vrai problème c’est la construction du « nous » et des « eux » peu importe si vous êtes sur une île ou pas. »

PLS : Lilian Thuram partisan de la communauté de destin ?

LT : « Je pense que c’est la réalité en fait, la première des choses est peut-être de recevoir une éducation humaniste, voir en l’autre une être humain comme moi. Très souvent j’entends des gens qui parle des Corses, les Corses sont comme ça, c’est stupide ! Il y a 10 millions de façon d’être Corse, c’est toujours renvoyer les gens à des communautés parfois imaginaires, moi ce que j’essaie d’impliquer aux enfants c’est d’aller à la rencontre des autres. »