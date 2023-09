Lilie, petite fille transgenre, prépare sa rentrée au collège à Mazan dans le Vaucluse

Chrystelle et Vincent dans leur jardin avec leurs trois enfants : Melinna, Lilie et Adam. Sans oublier Nouchka, au milieu.

Le cartable est presque prêt, la tenue de rentrée sortie sur ce lit : à 11 ans, Lilie, s'apprête à entrer en classe de sixième ce lundi matin au collège André Malraux à Mazan. Pour cette petite fille transgenre, qui est néd dans un corps de garçon, mais qui se sent fille, c'est un grand moment qu'elle aborde avec "confiance" lâche-t-elle, timide. Elle sait pourtant que son arrivée dans l'établissement a soulevé quelques questions auprès de l'établissement.

Des interrogations

C'est sa maman, Chrystelle, qui a pris les devants en demandant un premier rendez-vous avant les vacances estivales, puis un second, il y a une semaine, pour s'entretenir avec toute l'équipe pédagogique et répondre à leurs interrogations : "Lilie peut-elle intégrer l'équipe de handball, puisque chaque fédération a son propre règlement ? [...] Comment faire pour le séjour en classe de neige ? Dans quelle chambre va dormir Lilie : les filles ou les garçons ? Je comprends tout à fait ces inquiétudes de l'équipe éducative, qui fait face à des choses nouvelles, et qui reflètent aussi l'inquiétude des autres familles. Nous sommes ouverts pour répondre à toutes les questions."

Cette maman sait aussi que le collège, ce n'est pas facile à vivre quand on est pré-ado, surtout quand on est différent. Lilie, qui sait "se défendre toute seule", pourra aussi compter sur le soutien de son frère jumeau, Adam : "Certains disent qu'être trans, c'est pas vrai, ça existe pas. Je leur ai bien expliqué et je leur ai dit d'aller voir sur internet. [...] Elle peut pas tout gérer toute seule."

Le collège, c'est un premier grand rite de passage vers l'âge adulte où il faudra veiller au grain : "Ce ne sera pas quatre ans de stress, parce que la vie est quand même belle, sourit Chrystelle, mais quatre ans de vigilance."