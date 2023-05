Lille : ce petit garçon sourd doit quitter son club de basket "par sécurité", une discrimination pour sa maman

Comme n'importe quel petit garçon, Louis peut dribler, courir, et marquer des paniers, mais pas entendre les coups de sifflets. C'est principalement pour cette raison qu'il ne pourra pas disputer de matchs en 5 contre 5 l'année prochaine. Question avant tout de sécurité, explique le président du club Thierry Pasbescq. " J'avais expliqué la situation à sa maman dès le départ. En école de basket, son handicap ne pose pas de problème. En revanche la catégorie dans laquelle il va monter, c'est-à-dire en U9, où les matchs sont incorporés, là c'est bien plus compliqué. Et cela risque d'engendrer des problèmes de sécurités pour lui, et pour les autres joueurs." Au cours de sa première année, l'entraîneur du club, restait aux côtés du petit garçon pour lui faire signe et l'empêcher de se heurter.

Une mauvaise volonté d'après les parents

Une véritable discrimination pour sa maman Charlotte Delporte. "C'est la première fois que je vois un club avancer une telle chose." Si le club assure avoir prévenu la maman dès le départ, la lilloise tombe des nues. " Ce sont des salades! Louis est un enfant comme les autres il a juste des oreilles qui ne marchent pas. Son handicap est invisible, et il se débrouille très bien ! Et il a une vision bien supérieure aux entendants. Son coach dit même que c'est le meilleur joueur de son équipe il est incroyable! Il ne rencontre aucun problème pour jouer avec les enfants valides. Plein d'enfants sourds font des sports de compétitions sans aucun problème. On le refuse juste parce qu'on n'accepte pas son handicap. C'est incompréhensible pour moi."

Louis, 7 ans, avec son papa Benjamin. Tous les deux sont sourds. "Moi, quand j'étais à sa place, petit, je n'ai jamais eu de problème à jouer avec les personnes entendantes." © Radio France - Salomé Pineda

Malgré de longs échanges par messages entre la famille et le club, le dialogue est rompu. Charlotte Delporte en fait appel aux réseaux sociaux pour pointer du doigt la situation. "A 7 ans, on ne devrait pas interdire à un enfant de jouer? Quand j'ai essayé d'expliquer à Louis la situation, il a essayé de comprendre et m'a dit : "pourquoi je suis nul?"

"Nous n'approuvons vraiment pas ses méthodes", souffle le président de l'AS-Wattignies "Enfin quel intérêt aurions-nous à rejeter Louis? Nous sommes tous bénévoles ici, et nous enseignons pour l'amour du sport. Le problème c'est que nous manquons cruellement de moyens." Thierry Pasbecq le reconnaît, "Oui nous avons un tort... Prendre en charge un enfant handicapé demande des dispositifs, nous ne sommes pas assez formés, et c'est regrettable. Mais n**ous manquons d'entraîneurs pour l'année prochaine. Je ne peux pas demander aux équipes de travailler plus qu'elles ne le font déjà."

Le handisport : une fausse solution ?

Le club invite la famille à se tourner vers un club de Handisport : il en existe un à Tourcoing : Le Tremplin ATSA. Mais Benjamin, le papa de Louis, lui aussi sourd estime que l'As-Wattignies contourne le problème. " On a demandé d'essayer au moins un match! Mais ils ont refusé. Moi quand j'étais petit j'étais comme lui, et je n'ai jamais eu de problème. Le président parle de sécurité mais pourquoi? Notre enfant ne mord pas! Pour le handisport , on n'est pas d'accord, Louis a un handicap invisible. ça n'a aucun sens qu'il se retrouve avec des enfants en fauteuil roulant. Si encore il y avait un club de basket pour enfants sourd à la limite...mais sinon ça ne nous semble pas cohérent."

Pas de recours en justice

En attendant, Charlotte et benjamin comptent bien permettre à Louis de réenfiler un maillot au plus vite, au sein d'un autre club à Lille, et n'envisagent pas de recours en justice. La famille a contacté l'adjointe aux sports de la ville de Lille, le directeur technique de la Fédération française de basket-ball (FFBB) et attend des retours. "J’espère que ça va bouger, c’est une petite avancée pour tous les enfants sourds qui ne devraient pas être freinés dans leur choix sportif", conclut Charlotte.

La ministre de sport Amélie Oudéa-Castéra, promet dans un tweet, d'aider la famille de trouver une solution pour Louis. Elle présentera d'ailleurs une feuille de route le 23 mai prochain sur l'accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap.