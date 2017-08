Lille : comment la mairie veut empêcher une attaque à la voiture-bélier pendant la Braderie

Les attaques à la voiture-bélier sont devenues l'une des préoccupations centrales des autorités lors des fêtes populaires. Depuis plus d'un an, la mairie travaille donc pour faire face à ce nouveau risque lors de la Braderie de Lille les 2 et 3 septembre 2017.

L'été dernier, Martine Aubry, la maire de Lille, annonçait l'annulation de la Braderie suite à l'attentat de Nice : trop peu de temps pour adapter le dispositif de sécurité à la nouvelle menace. Depuis, la mairie et la préfecture du Nord ont totalement repensé ce dispositif. Le périmètre de la Braderie a été réduit (voir plan ci-dessous), tous les véhicules non autorisés y seront interdits et surtout de très nombreux blocs de béton ont été achetés pour parer toute attaque.

On réduit le risque au maximum puisqu'on installe 1,8 kms de plots béton, on ferme totalement 40 rues" - Jacques Richir est l'adjoint au maire de Lille en charge de la Braderie

Une vingtaine de points d'entrée seront mis en place, dont dix accessibles aux véhicules munis de laissez-passer. Près de 300 agents municipaux sécuriseront ces portes d'accès au périmètre, auxquels s'ajouteront les effectifs de la police nationale, de la gendarmerie et des militaires de l'opération Sentinelle. La mairie insiste pour dire que ces points d'accès ne seront pas des "check points" avec miradors et snipers. Mais c'est tout de même un dispositif d'ampleur pour réduire au maximum le risque d'une voiture folle lancée dans la foule.

Gare à la fourrière

A partir du vendredi 1er septembre, 19h, aucun véhicule ne sera autorisé dans la zone, tous les parkings publics situés à l'intérieur du périmètre seront fermés. Il y aura enfin beaucoup moins d'exposants avec les nouvelles règles d'emplacement : de 8 à 9.000 "bradeux" aux éditions précédentes, on devrait passer à 3.000 cette année.

Vous avez jusqu'à ce mercredi soir pour réserver votre emplacement. Les autorisations sont à récupérer au 2, bis rue Frédéric Mottez (département événementiel de la mairie).