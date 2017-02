Lille: des parents favorables à l'école le mercredi

C'est en ce moment que les villes doivent dire pour les trois prochaines années si elles optent pour l'école le mercredi ou le samedi matin. Dans plusieurs villes comme Lille, les parents ont beau réclamer le mercredi, les maires, de droite comme de gauche, eux veulent rester au vendredi.

Dans le Nord-Pas de Calais, seulement 4,5% des communes (contre 2,5% au niveau national) ont choisi il y a trois ans, lors de l'entrée en vigueur de la réforme des rythmes scolaires, de placer la classe le samedi plutôt que le mercredi. C'est le cas de Lille, mais aussi d'autres villes de la métropole lilloise: Villeneuve d'Ascq, Marcq en Baroeul, La Madeleine, Wattrelos ou encore Hem.

A Lille, un collectif de parents s'est créé pour réclamer l'école le mercredi. Il a fait un sondage auprès des familles, 1600 ont répondu et le résultat est sans appel : 77 % en faveur du mercredi. Pour Ingrid Brulant, l'une des fondatrices de ce collectif, estime qu'il faut certes respecter les parents qui préfèrent le samedi matin, mais qu'il faut se rendre à l'évidence: "l'école le samedi ça ne marche pas, il y a beaucoup trop d'absents le samedi et ça n'est pas bon pour le rythme des enfants. Les experts, à l'heure actuelle, défendent comme le fait la FCPE, la semaine continue pour les apprentissages".

Pas de grasse matinée pour les parents

Mais la ville de Lille n'entend pas changer pour autant. L'adjointe socialiste à l'éducation à la mairie de Lille Charlotte Brun défend la position de la ville toujours favorable à l'école le samedi matin et estime que le sondage réalisé par le collectif n'est pas représentatif de l'ensemble des familles lilloises : "Il ne s'agit pas de savoir si les parents ont envie d'avoir une grasse matinée, mais bien de voir ce qu'il y a de mieux pour les enfants". Selon la ville, la quasi totalité des experts sont favorables aux cours le samedi matin. Une coupure de deux jours et trois nuits serait trop longue pour les enfants.

Tout dépend du prochain président de la République

D'autres villes sont concernées, notamment Marcq en Baroeul où il y a eu là aussi une mobilisation des parents mais elle ne fera pas bouger le maire là non plus. Il reste sur le samedi, mais avec un autre argument : celui de ne pas tout chambouler maintenant alors que le futur ou la future présidente de la république mettra peut-être en place une nouvelle réforme des rythmes. Cette position est aussi celle des maires de Villeneuve d'Ascq, Le Madeleine, Mons-en-Baroeul, Hem, Neuville en Ferrain ou encore Wattrelos. Dans ces villes on reste au samedi. Dans la réflexion, il y aussi la question financière : passer du samedi au mercredi couterait plus cher aux communes qui seraient obligées d'organiser des transferts entre les écoles et les centres de loisirs.

Reste que certains maires ont entendu les mobilisations des parents d'élèves : A la Chapelle d'Armentières, Bourghelles, Genech ou Tressin, l'école passera au mercredi matin à la rentrée prochaine.