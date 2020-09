Lille: des rues bientôt comme à Amsterdam?

Martine Aubry a présenté lundi 7 septembre la métamorphose prochaine de la rue de Solférino, longue de plus de 2 kilomètres. Objectif: y faire reculer la part de la voiture et créer de nouveaux espaces avec des bancs, des jeux, des arceaux à vélos, etc.

La rue Solférino à Lille est aujourd'hui connue pour être la "rue de la soif" de Lille puisqu'elle concentre un grand nombre de bars. Mais cette portion très festive ne représente en fait qu'une petite portion de ce grand axe qui s'étend sur plus de deux kilomètres et qui va devenir un laboratoire à ciel ouvert. La ville prévoit de remodeler complètement la rue dans les prochaines années, en concertation avec les habitants.

L'objectif est de faire reculer la place de la voiture sur cet axe majeur qui traverse les quartiers de Wazemmes, du Centre et de Vauban et d'accorder plus de place aux piétons, aux vélos mais aussi à des espaces de détente, de jeu, etc. L'idée est de faire ce qui existe déjà dans certaines villes du nord de l'Europe comme Amsterdam. Il y aura donc le trottoir, à côté une piste cyclable, puis une "fosse continue" et ensuite la route à proprement parler. La grande nouveauté réside dans cette fosse qui sera installée là où stationnent aujourd'hui les voitures. L'idée est de conserver quelques places de stationnement mais d'en remplacer de nombreuses par des espaces nouveaux sur lesquels seront installés des bancs, des jardins, des bacs à compost, des arceaux à vélo, etc.

Une rue plus verte et plus écologique

Cette "fosse continue" sera recouverte de matériaux poreux, ce qui permettra, explique Jacques Richir, l'élu lillois, que les eaux pluviales ne partent plus dans les réseaux d'assainissement mais s'évacuent dans les nappes phréatiques. Des arbres et des arbustes seront également plantés, ce qui permettra de créer de l'ombre et de réduire les puits de chaleur. La place de la voiture sera de fait réduite à 40%, laissant 60% de l'espace aux piétons et aux vélos. Aujourd'hui, la rue concentre 600 places de stationnement: il y a en 300 en stationnement rue de Solférino et 300 sur les différentes places qu'elle traverse. La maire de Lille met en avant le partage de l'espace public entre ses différents utilisateurs et de faire de la rue un espace apaisé.

Les cinq places qui jalonnent la rue Solférino, notamment la place Jean-Philippe Lebon ou encore la place Sébastopol, seront elles aussi totalement remodelées. La ville revendique que la métamorphose de la rue Solférino serve de laboratoire et qu'elle aura donc un rôle de test avant l'aménagement d'autres rues et places de la ville. Une première réunion publique est organisée ce mardi 8 septembre avec les riverains.

" Un projet qui n'est pas à la hauteur de l'urgence écologique"

Bien... mais peut mieux faire! C'est en somme ce que pense Stéphane Baly de cette métamorphose. Le candidat EELV aux municipales à Lille, battu sur le fil par Martine Aubry, déplore d'abord la méthode: présenter le projet avant même la première réunion avec les riverains. Il estime que la ville est encore très loin d'une véritable co-construction avec les habitants. Il déplore aussi ce concept de "métamorphose paysagère". Pour lui, il faut aller beaucoup plus loin, repenser la ville dans son ensemble et pas seulement un axe sur lequel on va laisser encore 40% de place à la voiture. "Le projet n'est pas à la hauteur de l'urgence écologique", déplore-t-il.