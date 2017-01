Lille : du bénévolat à la carte grâce à un site internet

Le site internet Benenova vient de se lancer dans la métropole lilloise : il recense les besoins ponctuels des associations. Plus besoin de s'engager sur le long terme avec une association, on peut désormais donner des coups de main de seulement quelques heures.

C'est une petite révolution dans le monde du bénévolat, à l'heure où les associations peinent à recruter des bénévoles. Le site internet Benenova, qui existait déjà à Paris, vient d'être lancé dans la métropole lilloise. Il suffit de s'inscrire pour découvrir les besoins ponctuels des associations. On peut par exemple s'inscrire pour participer à une distribution de kits d'hygiène à des sans-abris à Lille.

Le site internet est récent et cherche donc à se faire connaître à la fois des associations et des bénévoles. Il suffit aux associations de faire connaître leurs besoins et ils sont ensuite enregistrés sur le site et présentés aux bénévoles. C'est l'association qui fixe le nombre de bénévoles dont elle a besoin. Et quand le nombre de participants demandé est atteint, les inscriptions à l'action sont closes.

Ce mode de bénévolat "à la carte" a pour but de mieux coller aux modes de vie actuels. les particuliers n'ont pas forcément la possibilité de consacrer un créneau horaire fixe.