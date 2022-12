Lille : elles dégustent un repas de fête à 50 mètres de hauteur

Du caviar, des Saint Jacques, du champagne savourés à 50 mètres de hauteur ! L'expérience a été exceptionnelle pour Maurine, son amie Floriane, sa mère, Carole et sa voisine, Noriah. Les tours de grande roue étaient particulièrement gourmands ce mercredi midi. Maurine avait participé au concours lancé par Hello Lille, l'agence d'attractivité de la métropole lilloise. 1 500 participants mais une seule gagnante : cette étudiante de 23 ans, en master de gestion ressources humaines, habitante de Saint André-lez-Lille.

ⓘ Publicité

Les gagnantes du concours Hello Lille pour un repas gastronomique en haut de la grande roue © Radio France - Stéphane Barbereau

Repas dans le froid

Ces 4 femmes ont bravé le froid, 1° sur la Grand Place, le vertige avec une grande roue qui culmine à 50 mètres de hauteur. En bas, le chef Lucas Tricot, co-gérant du restaurant "Suzanne", près du palais des Beaux-Arts, à Lille. Il s'active avec ses chefs de partie et chef de rang pour servir 8 plates successifs : "on vient essayer de jouer avec la température, ça servait à rien de partir sur des préparations bouillantes qu'on n'arriverait pas à tenir en chaleur".

Lucas Tricot et son équipe en cuisine, au pied de la grande roue, à Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

"On a voulu sortir quelque chose de propre, assaisonné et beau visuellement pour rendre le moment encore plus poétique"

L'objectif de cette opération pour Hello Lille, c'est de montrer la beauté de la ville, vue de très haut, sa richesse culinaire comme l'explique François Navarro, le directeur général de l'agence d'attractivité : "le déjeuner perché, c'est aussi le patrimoine et la gastronomie qui est un atout très fort d'attractivité pour la métropole. On sait qu'en 2023, les Hauts-de-France seront la région européenne de la gastronomie, cette opération est un peu le lancement, pour nous, de cette année".