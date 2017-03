Lille : la Belle histoire de Max et Ludo, ou quand un sans abri devient cuistot

A Lille, la belle histoire de Max et Ludo ! Le premier est restaurateur dans le centre-ville, le second était sans abri, à la rue depuis trois ans, malgré une formation de cuisinier. Max a embauché Ludo dans son restaurant.

C'est donc une histoire qu'on intitulera "Max et Ludo". Max comme Maxence Leurent, patron du restaurant "Chez Max", dans le centre de Lille. Ludo comme Ludovic Lesur, 40 ans. Sans abri, il vient d'entamer sa 4e année dans la rue, quand il croise la route de Maxence. Un ami du restaurateur lui parle de ce SDF, titulaire dun CAP de cuisinier, et qui fait la manche devant une supérette à deux pas du magasin.

Il est arrivé avec son chien

C'est le hasard, Maxence recherche un plongeur en urgence, et lui propose de passer au restaurant. Il n'oubliera jamais ce premier contact, c'était en décembre : "il est arrivé avec son gros sac à dos, son chien, son compagnon de galère, alors qu'il y avait du monde dans l'établissement. C'était limite un peu gênant, et en fait, l'histoire est magnifique".

L'histoire commence par un CDD à la plonge. Le deuxième chapitre s'écrit quelques mois plus tard, le second de cuisine démissionne. Ludovic prend sa place. Et le voici désormais en période d'essai d'un CDI. Il est en charge des desserts et des entrées. "Je fais mon métier, ce que j'aime", lance-t-il, tout sourire. Grâce à ce contrat, Ludovic n'est plus à la rue, il a pu trouver un studio, à Lille. "Ca m'a sauvé, c'est un miracle, parce que tout m'est arrivé d'un seul coup, le travail, le logement."

C'est ma petite famille

Ludovic et Maxence parlent tous les deux très pudiquement de cette belle histoire. "Tout le mérite revient à Ludovic", explique le restaurateur, "c'est lui qui a l'envie d'avancer". "C'est ma petite famille", murmure Ludovic, "c'est ma nouvelle vie, j'y suis arrivé". Et même si Ludovic affirme en riant qu'il se verrait bien "prendre la place du chef", qui sera en retraite d'ici quelques années, il ne tourne pas le dos à ses anciens compagnons de la rue : "je les connais tous, je leur dis bonjour, je les aide s'ils ont besoin. Je sais ce que c'est, j'ai toujours une pensée pour eux".

