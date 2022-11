Lille : la mairie fait évacuer deux nouveaux immeubles

Les fausses alertes sont nombreuses à Lille depuis l'effondrement de deux immeubles de la rue Pierre Mauroy, le 12 novembre dernier . Les coups de fils aux pompiers pour signaler des micro-fissures, un cadre qui a bougé ont augmenté. Mais cette fois, l'inquiétude concernant ces deux immeubles du quartier historique de Lille n'est pas du registre de la psychose.

ⓘ Publicité

Un arrêté de péril est effectif depuis ce mardi 23 novembre, 10h.

Plus personne ne peut habiter aux 46 et 48 de la rue de la Monnaie, dans le Vieux Lille. Une décision qui concerne une douzaine d'appartements ainsi que les deux magasins situés au rez-de-chaussée : "La chaise Longue" et "Antoine et Lili". Un coup dur pour ces deux commerces à la veille des fêtes de Noël, traditionnellement une période de forte activité pour ces enseignes.

Affiche placardée au 48, rue de la Monnaie, à Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Premiers signalements en 2021

L'an passé, un premier locataire contacte la mairie pour signaler des problèmes de fissures dans la cave de l'immeuble situé au 48, rue de la Monnaie. Le service d'hygiène et de sécurité de la ville de Lille passe à plusieurs reprises et constate dans un rapport "des désordres sérieux". Des expertises montrent que l'immeuble voisin, situé au numéro 46, est également en mauvais état.

Il y a quelques jours, les syndics des deux immeubles signalent à nouveau des fissures et des situations de danger. Face à l'inaction des propriétaires depuis un an selon une source proche du dossier à la mairie de Lille qui estime "qu'ils ne font pas grand chose voire rien du tout", un arrêté est donc pris, la justice est saisie.

Le tribunal administratif a désigné mercredi des experts qui se rendent sur place ce vendredi. Dans le même temps, la mairie organise une réunion avec les commerçants pour envisager des indemnisations possibles.