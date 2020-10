Les rues et places du centre-ville de Lille seront encore piétonnes les samedis jusqu'à la fin de l'année 2020. Le dispositif, mis en place mi-mai, devait s'achever le 31 octobre, mais la mairie a décidé de l'étendre pour deux mois.

Lille : la piétonisation du centre-ville les samedis va se poursuivre en novembre et en décembre

L'initiative aurait dû s'achever dans quelques jours, le samedi 31 octobre. La piétonisation du centre-ville de Lille les samedis va finalement se poursuivre en novembre et en décembre - chaque samedis, entre 10 heures et 19 heures - et sera aussi étendue aux quatres dimanches avant Nöel, lors desquels les magasins sont autorisés à ouvrir.

Ce dispositif a été mis en place après le déconfinement, le 16 mai, pour faciliter la distanciation sociale dans les rues commerçantes très fréquentées. Mais selon la ville de Lille, il a rencontré ces derniers mois "un fort succès" auprès des habitants, qui semblent apprécier cette exception hebdomadaire.

Vingt-cinq rues et places piétonnes

Le secteur concerné reste le même que depuis le printemps. En tout, 3 places et 22 rues du coeur de Lille seront toujours réservées aux piétons chaque samedi.

Ce jour là, seules la navette du Vieux-Lille, la ligne de bus numéro 9 et les taxis peuvent circuler dans le périmètre concerné.

Si vous êtes riverain et disposez d'un parking privé dans les rues concernées, vous pourrez continuer à y accéder.