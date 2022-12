Lille : la rue de la Monnaie totalement rouverte aux piétons après un risque d'effondrement d'immeubles

On peut de nouveau passer, à pied, dans la rue de la Monnaie et la rue Péterinck qui mène à la place aux Oignons. La mairie de Lille a fait rouvrir, uniquement pour les piétons, cette artère commerçante. Elle avait été fermée aux voitures et aux piétons il y a trois semaines après la découverte de fissures importantes au numéro 46 de la rue de la Monnaie.

Cette décision avait entrainé la fermeture de plusieurs boutiques et restaurants du secteur dont "le merveilleux de Fred" et l'estaminet "la pâte brisée" qui sont de nouveau ouverts, depuis ce jeudi 22 décembre. Les commerces situés dans la rue Péterinck, perpendiculaire à la rue de la Monnaie, avaient vu, eux, leur fréquentation lourdement chuter en raison de ces interdictions d'accès. Cette décision de la mairie à quelques jours de Noël est une vraie bouffée d'oxygène.

Les voitures toujours interdites

Cette partie de la rue de la Monnaie reste toutefois interdites aux voitures, des barrières restent installés sur la chaussée, avec la présence d'un vigile pour faire respecter l'arrêté municipal. Les véhicules sont déviés par le Palais de Justice.

Les boutiques "Antoine et Lili", "Astral Chocolats" et l'épicerie "la Bottega" restent fermées mais les clients peuvent se rendre dans leurs boutiques éphémères installés place Louise de Bettignies. L'épicerie la Bottega a également un stand pour vendre ses produits italiens au marché de Noël éphémère dans la hall de la CCI, à côté de l'opéra.