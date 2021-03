Lille : la société d'horticulture quitte le palais Rameau, contrainte et forcée

A Lille, un lieu habituellement loin de l'agitation a connu une journée de tensions ce lundi 22 mars : le palais Rameau. Situé boulevard Vauban, depuis 1879, le bel édifice a été construit grâce au leg d'un riche Lillois, Charles Rameau, qui tenait à ce qu'y soient organisées des expositions florales, et y a installé le siège de la société d'horticulture du Nord.

Aujourd'hui, l'association existe encore, mais elle a été expulsée des lieux, avec la présence des forces de l'ordre. Des travaux doivent commencer pour installer un centre de recherche sur l'agriculture urbaine, piloté par l'école d'ingénieurs Junia, à qui la ville de Lille a signé un bail pour les 25 prochaines années.

Les travaux doivent commencer prochainement, le chantier est prévu pour s'achever en 2023. © Radio France - Cécile Bidault

Expulsion temporaire

Promesse a été faite qu'après les travaux, la société d'horticulture retrouverait son palais Rameau, mais le président ne voulait pas partir, estimant que déménager son fonds documentaire et sa bibliothèque était une hérésie. La ville de Lille a engagé une procédure judiciaire, et le jugement d'expulsion a été exécuté ce lundi.

Ce déménagement va forcément faire des dégâts

"C'est un manque de respect, et c'est assez violent", se désole Jean-Jacques Marquis, qui surveille les opérations de déménagement de ses archives, "nous avons des livres du XVIe siècle, des peintures, des photos anciennes. Si vous prenez un herbier, par exemple, les plantes sont extrêmement fragiles car elles se sont desséchées. Ce déménagement va forcément faire des dégâts".

Ce patrimoine est aussi celui des Lillois, on en prend soin

La mairie de Lille assure que cela fait trois ans qu'elle tente de dialoguer avec le président de la société d'horticulture pour trouver une solution amiable pendant la durée du chantier. "L'association a toute sa place dans le palais Rameau, hier comme demain", assure Stanislas Dendievel, adjoint chargé de l'urbanisme et de l'agriculture urbaine, "mais il était impossible de réaliser des travaux importants sans libérer les lieux. Tout est fait de façon extrêmement méticuleuse, et ce déménagement est pris en charge financièrement par la ville de Lille. Ce patrimoine est aussi celui des Lillois, et on en prend soin".