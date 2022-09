Lille : le Bus du cœur propose des dépistages gratuits des maladies cardio-vasculaires

En France, 200 femmes meurent chaque jour de maladie cardio-vasculaire. Dans 8 cas sur 10 ont peut sauver des femmes grâce à la prévention et au dépistage. C'est la deuxième fois que le Bus du Cœur des Femmes fait le tour de la France. Il traverse une quinzaine de villes, et du 21 au 23 septembre, il est installé à Lille, place Rihour.

Des prises en charge 100% gratuites

Les femmes peuvent se présenter, avec ou sans rendez-vous, pour une prise en charge 100% gratuite. Ces consultations sont ouvertes à toutes, alors Pauline 32 ans, en a profité : "Je suis enceinte et l'accouchement approche. J'avais entendu qu'il pouvait y avoir des risques pour les femmes qui avaient des maladies cardio-vasculaires. Alors ça me permet de faire un point et de me rassurer !"

La prise en charge commence par un bilan avec un médecin généraliste : questions sur les antécédents familiaux, les éventuels traitements ou symptômes.

A l'intérieur, le bus est entièrement aménagé pour que les femmes puissent échanger en toute confidentialité avec des professionnels de santé © Radio France - Juliette Gloria

Puis direction le Bus du Cœur des femmes. Il est entièrement aménagé en plusieurs parties : d'abord, un espace d'échange avec des gynécologues. Puis, les patientes se dirigent vers le fond du bus, transformé en petit cabinet. C'est là qu'elles sont prises en charge par des infirmières du CHU de Lille pour un contrôle du taux de cholestérol et un bilan glycémique (contrôle du taux de sucre dans le sang).

Une tabacologue est aussi à leur disposition. Au total, une centaine de professionnels de la santé se relaient sur les trois jours pour permettre à un maximum de femmes d'êtres prises en charge.

"On n'a plus le temps pour notre santé"

A 61 ans, Ida patiente devant le bus en attendant son tour. Cette opération lui permet enfin de consulter des professionnels de santé : "Avec mon travail, il m'était impossible de prendre des rendez-vous avec un gynécologue ou une cardiologue. J'avais fini par mettre ma santé de côté, je n'avais pas le temps d'attendre 8 mois pour un rendez-vous."

Tout le matériel est prévu pour pouvoir réaliser des contrôles du taux de cholestérol et un bilan glycémique des patientes © Radio France - Juliette Gloria

Le Bus du Cœur fait un carton, avec plus de 80 femmes inscrites chaque jour. Claire Mounier-Vehier est cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille, c'est la cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes, qui mène cette opération de dépistage. Elle rappelle l'importance de ce bus : "90% des femmes dépistées ont plus de 3 facteurs de risques cardio-vasculaires, liés au tabagisme, à la tension, à l'obésité, au stress... On constate aussi que 40% d'entre elles n'ont plus de suivi gynécologique."

Objectif : 10 000 femmes dépistées en 2027

Depuis le lancement du Bus du Cœur l'année dernière, 4 000 femmes ont déjà été dépistées. Pour Thierry Drilhon, cofondateur d'Agir pour le Cœur des femmes, l'objectif est de pouvoir toucher le plus de femme possible "Depuis le lancement, nous estimons avoir sauvé la vie de 1 066 femmes, qui présentées des risques élevées liées aux maladies cardio-vasculaire. D'ici 5 ans, notre objectif est que ce chiffre passe à 10 000."