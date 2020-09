Lille: les bars et les restaurants devront fermer à minuit ce samedi de braderie

Il n'y aura pas de fête jusqu'au bout de la nuit ce samedi 5 septembre à Lille à l'occasion de la Braderie des Commerçants, organisée par la ville de Lille en remplacement de la traditionnelle braderie, annulée en raison de la crise sanitaire. Les autorités redoutent visiblement la venue d'un public nombreux et festif avec de possibles débordements. Le préfet du Nord décide donc d'imposer la fermeture à minuit ce samedi 5 septembre de tous les débits de boissons de Lille.

Tous les établissements qui vendent de l'alcool auront donc l'obligation de fermer leurs portes à minuit. Cela concerne les restaurants, les débits de boissons et établissements assimilés, de type snack et salons de thé et plus généralement tous les établissements qui reçoivent du public. La mesure concerne également les établissements de vente sur place ou à emporter d'alcool ou d'aliments à consommer immédiatement ainsi que les commerces d'alimentation générale.

Un relâchement des comportements dans les secteurs festifs de Lille

Le préfet justifie cette mesure exceptionnelle par la crise sanitaire, mettant en avant le fait que la circulation de la Covid-19 s'intensifie dans le Nord depuis plusieurs semaines, en particulier au sein de la Métropole Européenne de Lille où le taux d'incidence du virus a passé la barre des 65 pour 100.000 habitants. Il relève également un certain relâchement, notamment dans les secteurs festifs de Lille. Au cours des 870 contrôles d'établissements effectués, 52 verbalisations ont été faites pour non respect des consignes.