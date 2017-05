A Lille, trois véhicules publics carburent à l'huile de friture

Une laveuse, une balayeuse et un car scolaire roulent depuis un mois dans les rues de Lille grâce à un biodiesel produit par l'entreprise Gecco à partir d'huiles de friture usagées. Une expérimentation qui permet de tester ce carburant vert.

Manger des frites pour alimenter les transports publics. L'idée peut sembler saugrenue, c'est pourtant celle portée par une entreprise nordiste, Gecco, qui recycle les huiles de friture en carburant. Basée à Vendeville, cette entreprise de dix salariés vient de signer un contrat avec la ville de Lille pour alimenter en biodiesel trois de ses véhicules.

Jusqu'à présent, Gecco revendait les huiles collectées dans des filières de valorisation classiques, notamment en Belgique. Mais depuis peu, l'entreprise a mis en place un procédé technologique qui lui permet de produire elle-même localement son propre carburant. Pour Julien Pilette, le co-fondateur, l'intérêt est double : produire une énergie à la fois renouvelable et locale. "On est dans de l'économie circulaire, explique-t-il. Les restaurateurs du coin font collecter localement leurs huiles, elles sont transformées sur place en biodiesel et consommées dans la ville pour les transports publics. La boucle est bouclée !"

"Globalement ça pollue moins, et surtout ça permet de garder la richesse et l'emploi sur le territoire. Sur la filière, on a 93% d'émissions de gaz à effet de serre en moins que lorsqu'on roule au gasoil, qui vient de l'autre côté de la planète et qui est une énergie fossile." Julien Pilette, co-fondateur de Gecco

La ville de Lille a soutenu le projet dès le départ. Gecco a même pu collecter les huiles de friture à la braderie de Lille. Alors quand l'entreprise a produit son propre biocarburant, Christiane Bouchart, en charge de l'économie sociale et solidaire à la ville de Lille, et vice-présidente de la Métropole européenne de Lille en charge du développement durable, n'a pas hésité à tenter l'expérience : "On est sur une phase d'expérimentation, donc trois véhicules c'est relativement petit, mais c'est très important en matière de test pour l'entreprise, et ça nous permet de vérifier que nos véhicules sont adaptés. Et surtout ça participe au développement durable !"

1000 tonnes d'huile collectées chaque année

Julien Pilette et Michel Millares, co-fondateurs de Gecco, récoltent les huiles usagées de 1500 restaurateurs de la région ainsi que des trois usines françaises de McCain © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Aujourd'hui la loi autorise d'incorporer 30% de biodiesel dans une flotte professionnelle. Rouler au vert, c'est un geste pour l'environnement mais aussi une aubaine pour les restaurateurs, qui se débarrassent gratuitement de leurs huiles usagées. L'entreprise travaille avec 1 500 restaurateurs de la région, ainsi les trois usines françaises de son partenaire McCain, le géant des frites surgelées qui possède deux usines dans le Pas-de-Calais et une en Champagne. Mille tonnes d'huile sont collectées chaque année. L'intérêt est de faire de ces déchets une "matière première secondaire" qu'on utilise deux fois, d'abord dans l'alimentaire, ensuite pour l'énergie.

"On transforme le restaurateur en producteur d'énergies renouvelables. Demain les déchets seront notre source d'énergie locale" Julien Pilette, co-fondateur de Gecco

Le but maintenant pour Gecco : développer le même projet de production locale de biocarburant dans d'autres régions, en France et à l'étranger. Une idée qui plait à la Commission européenne puisqu'elle vient de signer avec l'entreprise nordiste un programme sur trois ans baptisé Life, pour l'aider à s'exporter.