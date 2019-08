Lille : Marie rend visite aux animaux quand les propriétaires sont absents

Elle parcourt les rues de Lille et des alentours sur son vélo pour rendre visite aux chats, au chien et aux nouveaux animaux de compagnie. En été, avec les vacances, son agenda ne désemplit pas.

Marie avec Bob, un Pinscher Nain qu'elle visite et promène régulièrement depuis près d'un an

Lille, France

"Ici il y a trois chats, ils sont très sociables, très gentils." Quand Marie Le Nec arrive dans cet appartement cossu du Vieux Lille, le comité d'accueil est content de la retrouver. Les propriétaires sont partis en vacances et comme tous les jours la créatrice de Lille à pattes, une auto-entreprise qu'elle a lancé en février 2018, réalise le même rituel. "Je change la litière, je remet des croquettes, je change l'eau, détaille la Lilloise de 34 ans, et puis après les chats peuvent sortir s'aérer. Et _il y a aussi les câlins si on a le temps_."

Marie prend soin d'envoyer une photo de Fripouille à ses propriétaires, pour les rassurer © Radio France - Florent Vautier

Depuis plus d'un an et demi, cette passionnée d'animaux depuis toute petite est devenue une "pet-sitter". Avec son vélo, elles visite de nombreux animaux à Lille et dans les communes proches. Dans une journée comme celle-ci, elle fait 14 visites - "parfois je vais voir les mêmes animaux deux fois par jour" et son planning ne désemplit pas : "Juillet et août, c'est là où les gens sont en vacances, donc c'est la grosse période". Marie visite des chats mais aussi des chiens, avec une nuance : "Si l'absence des maîtres dure plus de trois jours, je les oriente plutôt vers une pension." Plus rarement, elle rend visite à des nouveaux animaux de compagnie, comme des oiseaux ou des rats.

Un métier de confiance

Très vite, Marie à su gagner la confiance des propriétaires des animaux auxquels elle rend visite : "Je suis une professionnelle déclarée avec un numéro de SIRET, une assurance. J'ai eu des premiers clients, qui ont donné un avis, m'ont recommandé. Et puis une fois que les propriétaires voit que cela s'est bien passé, ils continuent." Certaines familles font appel à elle quasiment depuis le début de son activité. Et Marie envoie systématiquement une photo et un court message aux propriétaires pour les rassurer juste avant de partir de chez eux.

Le trousseau de clé de Marie est bien fourni, pour faire toutes ses visites © Radio France - Florent Vautier

Après quelques vacances au mois de septembre, Marie reprendra son activité et espère la développer. Elle envisage même avec d'autres professionnels de lancer un collectif d'ici quelques mois.