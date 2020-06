L'État et la Métropole européenne de Lille ont signé un protocole ce vendredi pour financer à hauteur de 24 millions d'euros la rénovation de quatre résidences du campus Cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq.

Lille métropole et l'État débloquent 24 millions d'euros pour rénover le campus de Villeneuve-d'Ascq

Le problème est connu depuis plusieurs années. Il est devenu encore plus insupportable pendant le confinement. Les résidences du campus Cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq se délabrent. Plusieurs centaines d'étudiants vivent avec les cafards dans des logements avec traces de moisissure. D'ici 2024, le parc immobilier devrait être totalement rénové grâce à la somme de 24 millions débloqués ce vendredi par l'État et la Métropole européenne de Lille (MEL).

La résidence Galois rénovée entre 2021 et 2022

Lorsqu'elle a visité pour la première fois les logements, la rectrice de l'académie de Lille avoue avoir eu "un choc". Le président de la MEL, Damien Castelain évoque même un "taudis". Les mots sont forts pour décrire le quotidien devenu invivable pour des centaines d'étudiants de la Cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq.

Des travaux sont bien engagés depuis plusieurs mois. Six cents logements sont actuellement en cours de rénovation. "Mais pour boucler la rénovation complète, explique Emmanuel Parisis, le directeur du Crous, il nous fallait réunir encore une trentaine de millions d'euros". Il aura fallu attendre la visite la semaine dernière de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, pour résoudre en une semaine "un problème qui dure depuis trente ans".

Les bâtiments des années 60-70 se délabrent depuis plusieurs années. © Radio France - Willy Moreau

L'État et la MEL s'engagent ainsi à verser 12 millions d'euros chacun sur cinq ans. Le Cnous complète la somme. Les travaux seront engagés dès janvier prochain dans deux bâtiments de la résidence Galois, la plus insalubre du campus. Les deux autres bâtiments seront rénovés l'année suivante.

"Grâce à ce protocole, on enchaînera d'abord par les deux derniers bâtiments à rénover dans la résidence Bachelard puis par la résidence Boucher", détaille Emmanuel Parisis. Le calendrier des travaux s'étend jusqu'en 2024.

Seules les structures en béton restent

Depuis quelques mois, des étudiants quittent les bâtiments à rénover pour en intégrer d'autres, soit refaits à neuf, soit en attente de rafraîchissement. Quoi qu'il en soit, Amayes s'en réjouit. Depuis trois ans, il vit dans l'une des résidences décriées : "On est un peu la génération sacrifiée mais au moins les générations futures vivront dans de bonnes conditions".

Le président de la MEL, la rectrice de l'académie de Lille et le préfet du Nord signent un plan de 24 millions d'euros pour rénover quatre résidences du campus Cité scientifique. © Radio France - Willy Moreau

Il ne s'agit pas de ripoliner les façades décrépies des années 60-70. Seules les structures en béton restent. L'intérieur des bâtiments est désossé et dans la plupart des cas, trois appartements de 9m² n'en formeront plus que deux à l'avenir pour intégrer dans chaque logement des sanitaires et une petite cuisine.

"Dans la résidence Galois, notre projet est de garder des appartements de 9m² pour maintenir du logement très social, nuance Emmanuel Parisis. Mais avec toutes les commodités à l'intérieur car les standards ont changé." De quoi ressusciter "la part de rêve" qu'admet avoir eu le préfet du Nord Michel Lalande lorsqu'il était étudiant. Ceux qui y vivent aujourd'hui regrettent que le cauchemar ait duré si longtemps.