Lille: première grande métropole française où il fait bon "télé-travailler"

Si de très nombreux salariés ont été contraints au chômage partiel durant la période de confinement, d'autres ont découvert les joies (ou les déconvenues) du télétravail. Travailler sans sortir de chez-soi, sans obligation d'affronter les embouteillages ou la surpopulation dans les transports en commun, certains y ont pris goût et ne demandent qu'à poursuivre l'expérience.

Le "télétravail" pourrait même s'imposer comme un nouveau concept. Reste à réunir toutes les conditions pour que chacun y trouve son compte sans y laisser des plumes.

Une étude récente réalisée par France Attractive et publiée par le magazine Le Point a dressé le palmarès des villes les mieux adaptées aux nouveaux "télétravailleurs".

Ces villes où il fait bon "télé-travailler"

Cette étude a classé les villes en deux catégories: les grandes métropoles, celles qui comptent plus de 250 mille habitants, et les villes petites ou moyennes dont les agglomérations abritent plus de 80 mille habitants.

Et c'est Lille qui obtient la palme dans la première catégorie! La capitale des Flandres arrive en première position devant Bordeaux et Lyon. Mais d'autres villes de la région figurent également en bonne position dans le classement des villes moyennes. Calais est 4ème de la seconde catégorie, derrière La Rochelle, Pau et Angoulême. Viennent ensuite Arras (6ème) et Dunkerque (15ème).

Les conditions de travail et l'environnement

Parmi les premiers critères retenus pour cette étude, les conditions de travail. Et qui dit "télé-travail" sous-entend un accès à de bonnes connexions internet. La fibre, comme à Calais où 90% de la population est raccordée, ou bien encore un bon réseau 4G. Les espaces mis à disposition des "télé-travailleurs" pour lutter contre l'isolement sont également un bon point (espaces de coworking et autres FabLabs).

Mais les conditions de vie sont également un critère non-négligeable. l'étude a pris en compte l'offre de logements qui disposent d'au moins 4 ou 5 pièces, l'offre culturelle ou environnementale, les espaces verts ou les plages et la mer comme à Dunkerque et Calais.

Enfin dernier atout de la région Nord-Pas-de-Calais, sa situation géographique: à un jet de pierre de Paris mais aussi de Londres ou de Bruxelles.