Lille remet le son pour la fête de la musique

Pas de fausse note ce 21 juin pour la fête de la musique à Lille, promet la municipalité, après les couacs de l'an dernier et l'interdiction de la musique amplifiée en extérieur. Cette fois, chacun pourra sortir sa guitare et jouer devant chez soi avec un ampli, tant qu'il ne dépasse pas 98 décibels. "Les lillois pourront faire la fête dans tous les quartiers. Il s'agit d'être fidèle au message originel de l'événement et de célébrer les musiciens amateurs.", explique Arnaud Deslandes, adjoint en charge de la solidarité et de la cohésion des territoires.

Plusieurs quartiers piétons

La mairie a établi une carte de la ville, et elle a choisi de rendre piétons à partir de 19h les quartiers où la concentration de bars est élevée, comme le secteur de la Grand Place, la Treille, Masséna et Solférino.

Dans ces zones, les établissements pourront fermer à 2h du matin (comme leurs terrasses) mais la musique amplifiée à l'extérieur devra s'arrêter une heure plus tôt. En dehors de ces zones, les amplis devront s'arrêter à minuit en extérieur et 2 heures à l'intérieur.

Plusieurs quartiers seront piétons pour la soirée © Radio France - Ville de Lille

Les bars qui veulent proposer des concerts doivent faire une déclaration en mairie. Une cinquantaine ont déjà été déposées et certains ont décidé d'organiser une programmation commune. "C'est le cas dans quatre lieux", constate Arnaud Taisne, adjoint en charge de la vie nocturne. "On s'est tous assis autour d'une table. L'idée c'est qu'il n'y ait pas une concurrence de son. Parce que c'était parfois le cas les années précédentes, certains mettaient plus fort que le voisin dans l'idée d'attirer plus de clients, alors que ça les fait plutôt fuir."

Des commerçants référents en cas de litige

Les commerçants ont aussi nommé des "référents" qui seront chargés de faire de la médiation en cas de litige pour cause de bruit avant l'intervention de la police. Une quarantaine de policiers municipaux seront mobilisés en plus de la police nationale.

Des îlots de musique acoustique

Pour les amateurs de musique "douce", il y aura aussi des zones dédiées aux concerts acoustiques, comme une partie parc JB Lebas qui accueillera une rencontre inter-écoles de flûtistes.

Une fête dans toute la ville

Pour que la musique se fasse entendre dans tous les quartiers et pas seulement le centre, la ville a mis à contribution les lieux culturels. "C'est aussi l'occasion d'entendre les élèves des écoles de musique et du conservatoire. Au cours Saint-So, près de la gare Saint-Sauveur, il y aura par exemple un espace réservé aux enfants et à leurs familles." souligne Marie-Pierre Bresson, adjointe en charge de la culture.