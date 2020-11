Lille: Sud-Rail accuse la SNCF de mise en danger de la vie d'autrui

Le syndicat Sud-Rail accuse la SNCF d'avoir mis en danger des cheminots et des passagers en ne désinfectant pas une rame empruntée entre Lille et Valenciennes par un malade du Covid. La SNCF dément.

"La SNCF a mis en danger la vie des cheminots et des passagers", déclare Marc Lambert, représentant Sud-Rail pour les Hauts-de-France. Le syndicat de cheminots accuse la direction de ne pas avoir fait désinfecter la partie de la rame où a voyagé un passager positif au covid. Les faits se sont déroulés le lundi 2 novembre: le passager s'est signalé au contrôleur en gare de Lille-Flandres, il indique être positif au Covid et se rendre à Valenciennes. Il est isolé des autres voyageurs par le contrôleur et descend à Valenciennes.

Le problème, selon Sud-Rail, c'est que le train a poursuivi sa route jusqu'à Hirson puis Lille le lendemain sans avoir été désinfecté. Selon Marc Lambert, le train n'a stationné que deux minutes en gare de Valenciennes, il ne peut donc pas avoir été correctement désinfecté.

Il n'y a pas eu de risque de contamination, selon la SNCF

Faux, répond de son côté la SNCF qui explique que le passager malade était parfaitement masqué, que du gel hydroalcoolique lui a été remis avant le départ du train par le personnel de la SNCF. Selon la direction toujours, l'espace dans lequel le passager a été isolé pendant le trajet ainsi que les points de contacts possibles (rampe, bouton, etc) ont été désinfectés.

La SNCF rappelle aussi que les mouvements d'ouverture et de fermeture des portes et et le système d'aération des rames permettent un renouvellement de l'air à bord toutes les 6 minutes; et que les rames sont désinfectées toute les 24 heures. La SNCF estime donc qu'"il n'y a donc pas eu de risque de contamination."