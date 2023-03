Lille : tensions lors de la manifestation contre la réforme des retraites, le festival Séries Mania perturbé

Après déjà des échauffourées lundi soir sur la place de la République , de nouvelles tensions ont éclaté ce mardi à Lille, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites.

Des manifestants qui sillonnent le centre-ville

Rassemblés à partir de 18 h, entre 900 et 2 000 personnes ont d'abord défilé dans le quartier de Wazemmes et sur la place de la République. Mais après 20 h, selon une source policière interrogée par l'AFP, environ 250 personnes ont ensuite sillonné le centre-ville, ce qui a entraîné des heurts avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène, ainsi que des dégradations.

Aux alentours de 21 h, des manifestants sont arrivés au niveau du Nouveau Siècle où se déroulaient une soirée dans le cadre du festival Series Mania, et alors que l'actrice américaine Marcia Cross (Desperate Housewives), qui a dû être exfiltrée, venait de défiler sur le tapis mauve. Sur des vidéos et des photos postées sur les réseaux sociaux, on voit des personnes secouer les barrières de sécurité et les forces de l'ordre repousser les manifestants.

Selon la source policière interrogée par l'AFP le calme est revenu aux alentours de 22 h, sans qu'il y ait de dégâts majeurs.