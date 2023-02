Lille : un concert en langue des signes pour mélanger les cultures

“Silence… on signe !” C’est le nom du projet auquel ont participé cinq classes de collègiens (de Béthune, Lille, Roncq, Ronchin et Saint-Amand les Eaux) ce lundi 30 janvier. Pendant deux semaines, les participants se sont préparés à chant-signer les paroles qu’ils ont eux-mêmes inventées sur la thématique : “C’est quoi votre nouveau monde ?”.

Léna a 13 ans. L’élève du collège George Sand à Béthune est entendante. Pour elle, ce projet a été révélateur : “Je trouve que les cours de langue des signes sont beaucoup plus utiles que les maths ou le français. On devrait pouvoir choisir cette option à l’école.” Découvrir ce monde a également été un moyen de se rendre compte de la réalité des autres : “Aucun établissement n’est fait pour les accueillir. Apprendre la langue des signes, c’est important pour pouvoir communiquer et les aider.”

Une opération réussie donc pour l’association. Fanny Maugard, responsable du pôle langue des signes chez Signes de sens, explique le but de ce projet vieux de cinq ans : “Mixer enfants sourds et entendants, c’est très riche pour comprendre l’autre et la différence.”

Ouverture d’esprit et partage de cultures

« Silence.. on signe ! » est aussi une manière de s’ouvrir à d’autres cultures. “Il y a des enfants introvertis qui, avec la langue des signes, s’épanouissent.” Et surtout, de se rencontrer. Fanny Maugard s’amuse de voir les enfants sourds et entendants s’échanger leurs numéros de téléphone. “C’est peut-être ponctuel et peut-être que demain, ils ne s’en souviendront pas. Mais ils auront vécu ce moment à fond au moins.”

Valérie Louchard, professeure de français au collège Claude Levi-Strauss à Lille, voit aussi les bienfaits de ces sessions. L’enseignante travaille avec des enfants allophones, qui ne parlent pas français, et utilise des méthodes similaires à celles des enfants sourds. “Cela nous permet de parler une langue commune. Ça leur procure une ouverture aussi, de voir qu’ils ne sont pas les seuls à avoir du mal à apprendre la langue.”

Après la prestation des collégiens, le groupe HK et les Saltimbanks a réalisé un concert signé par la compagnie Les petites mains.