EN IMAGES - Lille : pour ou contre la réouverture du canal de l'avenue du Peuple Belge ?

Le projet est dans les cartons depuis 14 ans et il pourrait finalement voir le jour. La remise en eau du canal historique de l'avenue du Peuple Belge, dans le Vieux-Lille, est désormais entre les mains des Lillois, appelés à voter lors d'une consultation entre lundi 2 mai et lundi 23 mai.

Si vous êtes inscrits sur les listes électorales à Lille, Hellemmes ou Lomme, vous recevrez d'ici samedi 29 avril un code personnel pour vous identifier sur la plateforme. Si vous n'êtes pas sur les listes électorales ou si vous n'êtes pas à l'aise avec internet, il sera possible de voter en mairie avec un justificatif de domicile. Des panneaux ont été installés avenue du Peuple Belge et dans les mairies de quartier afin de découvrir les quatre scénarios proposés.

Scénario 1 : pas de remise en eau mais un immense parc

Ce premier scénario privilégie un grand parc plutôt qu'une remise en eau. - Ville de Lille

C'est la proposition "la plus sobre", explique la maire socialiste de Lille, Martine Aubry. Un parc verra le jour sur toute la longueur de l'avenue, avec des aires de jeux, des terrains de sport et des espaces dédiés au cinéma en plein air durant l'été. Ce scénario préfère le vert au bleu puisque le canal n'est pas réouvert. Mais surtout, il est le moins cher (25 millions d'euros) et entraînera peu de nuisances. Il faut compter quatre années de travaux.

Scénario 2 : un miroir d'eau dans le parc

Dans ce deuxième scénario, un miroir d'eau de 2.000 mètres carrés est ajouté dans le parc. - Ville de Lille

Cette pièce d'eau peu profonde de 2.000 mètres carrés est inspirée du célèbre miroir d'eau de Bordeaux. Ici, il sera installé en face de la halle aux sucres et coûtera cinq millions d'euros supplémentaires par rapport au premier scénario. Ce miroir d'eau amène de la fraicheur mais complique un peu plus le chantier. Toutefois, la durée des travaux reste estimée à quatre années.

Scénario 3 : la remise en eau partielle, jusqu'à la halle aux sucres

Dans ce troisième scénario, la remise en eau n'est effective que jusqu'au niveau de la halle aux sucres. - Ville de Lille

Pour les scénarios 3 et 4, la durée estimée des travaux est plus longue, cinq ans, car des fouilles archéologiques sont prévues, ainsi que l'abattage d'arbres d'anciens. En effet, ces deux propositions prévoit la réouverture du canal historique. Dans le scénario 3, cette remise en eau n'est que partielle, du nord de l'avenue jusqu'au niveau de la halle aux sucres. Les quais du canal seront aménagés, et il sera notamment possible de faire du pédalo sur l'eau. Le budget estimé est de 40 millions d'euros.

Scénario 4 : la remise en eau complète, jusqu'au palais de justice

La remise en eau est totale dans ce quatrième scénario, jusque devant le palais de justice. - Ville de Lille

C'est le scénario le plus poussé, avec des travaux estimés à 60 millions d'euros. Le canal sera réouvert du nord jusque devant le palais de justice, qui aura alors déménagé plus loin. Cela permettra de renforcer la fraicheur apportée par l'eau mais le chantier nécessitera d'enlever des arbres supplémentaires.

Plus aucune place de stationnement mais le parking souterrain est conservé

Martine Aubry, elle, assure ne pas avoir fait son choix. "J'attends de voir ce que pensent les Lillois. J'avais une préférence il y a dix ans pour une remise en eau totale, mais aujourd'hui je me pose des questions." Le but de ce réaménagement est d'accélérer le développement de la biodiversité et d'apporter "un meilleur cadre de vie".

Aucune hausse d'impôts liée au projet selon Martine Aubry

L'objectif affiché est de réduire la place de la voiture pour agrandir celle du vélo. "Quelque soit le choix, le stationnement n'existera plus. On ne va pas s'amuser à dépenser entre 25 et 60 millions d'euros pour en faire un lieu de promenade, apaisé en plein cœur de ville et laisser du stationnement !", lance-t-elle, avant d'ajouter que le parking souterrain est conservé dans les quatre scénarios imaginés. Selon Martine Aubry, quelque soit le choix des lillois, il n’y aura pas de hausse d’impôts.

Le vote ouvre le 2 mai sur le site participez.lille.fr. Il faudra alors vous munir du numéro personnel reçu par courrier.