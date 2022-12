Lille : une lettre au Père Noël contre le stationnement payant à Fives

"Merci aux élus lillois de bien vouloir transmettre ma lettre au Père Noël" : ainsi commence cette lettre envoyée par le collectif du Square qui réunit des habitants du quartier lillois de Fives opposés au passage au stationnement payant dans leur quartier. Dans leur lettre, ils demandent donc au père Noël de leur offrir, entre autres choses, une carte annuelle de stationnement résidentiel. Le collectif a également lancé une pétition en ligne " Non au stationnement payant à Fives et dans les autres quartiers de Lille" qui a recueilli 721 signatures.

Fives fait partie des six quartiers lillois où le stationnement va devenir payant dans les prochains mois, avec un abonnement mensuel pour les résidents qui coûtera entre 10 et 25 € par mois selon le quotient familial. Les habitants du collectif du Square dénoncent une double peine, estimant que certains font déjà des efforts pour moins prendre leur voiture (transports en commun, vélo, télétravail, etc...) et ils devront quand même payer. Pour d'autres, ce passage au stationnement payant aurait même l'effet paradoxal de les encourager à aller travailler en voiture, pour ne pas avoir à payer les transports en commun en plus du stationnement.

Le trafic automobile réduit de 40% à Lille depuis 2016

Ce passage au stationnement payant pour six quartiers supplémentaires (Wazemmes, Vauban-Esquermes, Bois-Blanc, Moulins, Saint-Maurice-Pellevoisin et Fives) a été voté en conseil municipal le 30 septembre 2022 , avec comme objectif principal de réduire la place de la voiture en ville. Selon Jacques Richir, l'adjoint au maire de Lille en charge de la voierie, le trafic automobile a déjà diminué de 40% dans Lille depuis 2016, grâce notamment à la mise en place du plan de circulation et le passage de 90% des rues de la ville à 30 km/h. Et il répond lui aussi sur le ton de l'humour à la lettre du Père Noël : " On leur répond par notre propre lettre au Père Noël qui consiste à dire Père Noël, on souhaite que nos enfants vivent dans quelques années dans un monde qui aura réussi à maîtriser le réchauffement climatique, qui aura réduit la place de la voiture en ville, qui fera que le nombre de voitures qui entrent chaque jour dans Lille -100.000 actuellement- aura beaucoup diminué, qu'on aura continué à développer les transports en commun."

Selon lui, le stationnement payant est un outil très efficace pour réduire la place de la voiture en ville. Il prend pour exemple les résultats obtenus dans le quartier lillois de Bois-Blancs où le stationnement est devenu payant dans le secteur d'Euratechnologie : " Au début, les gens ont beaucoup protesté, mais ils nous ont remercié après, en se félicitant de la réduction de la place de la voiture et du fait qu'il y a désormais toujours de la place pour stationner". L'élu avance aussi que le stationnement payant doit permettre de mettre un terme aux milliers de voitures ventouses qui occupent des places de stationnement. Il fait également valoir que 30% des garages à Lille ne sont aujourd'hui pas occupés par des voitures mais sont utilisés à d'autres fins, notamment pour stocker des affaires.

