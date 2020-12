Lille : une résidence de 90 logements privée de chauffage au moins jusqu'au 21 décembre

Alors que les températures continuent de chuter, les habitants de la résidence "Les Rives de l'Isles", à Lille, n'ont toujours pas de chauffage. Quant à l'eau chaude, c'est à peine tiède. Cela dure depuis le mois d'octobre, et le retour à la normale n'est pas prévu avant une dizaine de jours.

Des interventions sont en cours pour tenter de rétablir un minimum d'eau chaude et nettoyer les tuyaux du chauffage. Mais le syndic ne compte pas sur un retour à la normale avant le 21 décembre.

À Lille, 90 logements de la résidence "les Rives de l'Isle", dans le quartier des Bois Blancs, sont privés de chauffage et d'eau chaude depuis fin octobre. En cause : des chaudières collectives défectueuses et de la boue dans les tuyaux dans ces bâtiments construits en 2014.

Située au bord de la Deûle, la résidence est récente, construite en 2014. © Radio France - Cécile Bidault

Ça met tout le monde sur les nerfs

Des travaux sont en cours, et l'eau est redevenue tiède, mais pour le chauffage, les habitants doivent faire avec des radiateurs électriques d'appoint. Dans le deux-pièces d'Irène, 86 ans, un tout petit chauffage souffle de l'air chaud. Dans sa salle de bain, une bouilloire est posée par terre, indispensable pour faire sa toilette à l'eau chaude. "La journée je mets un châle, la nuit une couverture, une couette. Ça met tout le monde sur les nerfs. Il est temps que ça s'arrête".

ECOUTEZ : reportage dans la résidence Les Rives de l'Isle, privée de chauffage Copier

Au moment de notre reportage, des techniciens sont en train d'intervenir pour retirer la boue des tuyaux. De l'eau chaude est envoyée dans les chauffages, mais cela ne va pas durer de leur propre aveu. Une première pièce a été changée sur une des trois chaudières, une deuxième est en commande, ce qui devrait permettre d'améliorer la situation.

Des chauffages électriques d'appoint ont été fournis aux habitants. © Radio France - Cécile Bidault

Tout le monde se renvoie la balle

Gladys, qui habite dans un studio au rez-de-chaussée, perd patience : "Tout le monde se renvoie la balle, sans doute parce que les réparations coûtent cher. Mais ce n'est pas mon problème. En attendant, on nous donne des chauffages électriques, mais c'est nous qui payons la consommation d'électricité en plus des charges. Comment font les familles, avec des enfants en bas âge ? Je ne comprends pas cette situation".

ECOUTEZ : Gladys, habitante de la résidence Copier

Problèmes dès la construction de l'immeuble

Le syndic qui gère la copropriété, Sergic, incite les propriétaires à faire un geste sur les charges des locataires. Et affirme que chauffage et eau chaude seront de retour au mieux le 21 décembre. Selon lui, le dysfonctionnement remonte à la construction en 2014.

Une procédure judiciaire contre le promoteur, Projectim, et l'installateur des chaudières, Atlantic, est en cours, ce qui rendrait impossible la remise en état complète selon Sergic.