Avec la réouverture des magasins, il va falloir certainement s'attendre à voir du monde dans les rues de Lille. Pour éviter que les piétons ne s'agglutinent sur les trottoirs, la capitale des Flandres a décidé de rendre piétonnes chaque samedi et les dimanches de soldes, trois places et 22 rues.

Lille va devenir en partie piétonne chaque samedi et les dimanches de soldes

La voiture bannie d'une grande partie du centre-ville de Lille chaque samedi et tous les dimanches de soldes à partir de cette semaine. Voilà la décision qui a été prise par la municipalité pour éviter les attroupements de clients dans les rues étroites du Vieux-Lille notamment.

3 places et 22 rues concernées

Comment encourager les clients à retourner dans les magasins tout en favorisant les mesures de distanciation sociale ? En permettant aux piétons de profiter entièrement de l'espace public. Pour ce faire, la mairie a décidé, à partir du 16 mai, de piétonniser trois places et 22 rues du centre-ville.

La mesure, temporaire, sera effective chaque samedi et tous les dimanches de soldes de 10h à 19h. Seules la navette du Vieux-Lille et la ligne de bus n°9 - sur un tronçon réduit -, pourront continuer de circuler dans ce périmètre. Les riverains qui disposent d'un parking privé dans ces rues pourront également les quitter et les regagner avec leur voiture.

Il s'agit de rues à très forte densité. Finis donc les trottoirs étroits du Vieux-Lille où l'on peine à se croiser. La route sera dès lors accessible à ceux qui viennent faire leur shopping. Dans d'autres rues, des places de stationnement seront neutralisées pour offrir plus de places aux piétons.

La liste complète

À partir du 16 mai, chaque samedi et tous les dimanches de soldes, seront fermées à la circulation de 10h à 19h, les trois places ci-dessous :

Grand Place

Place Louise de Bettignies

Place du Lion d'Or (de la place du Lion d'Or à la rue des Tours)

Ainsi que 22 rues :