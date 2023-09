Lillebonne : dans les coulisses de la cuisine centrale qui prépare 1800 repas par jour

Dans la cuisine centrale de Lillebonne, les plats préparés sont à destination des écoles de la ville, des hôpitaux autour de Lillebonne et des Ehpads.

La rentrée scolaire approche à grands pas. La cuisine centrale de Lillebonne est sur le qui-vive. Non seulement cet été, elle a dû alimenter le centre hospitalier Caux Vallée de Seine et les Ehpads mais à partir de ce lundi 4 septembre, elle va devoir livrer 650 repas par jour aux enfants des six écoles de la ville.

La cuisine centrale livre 6 écoles à Lillebonne

Pas très loin des fourneaux, David prépare un sauté à l'estragon "à l'ancienne", décrit-il au micro de France Bleu Normandie. "Je prépare tout de A à Z. Vous faites revenir vos morceaux de viande, vous les enlevez, vous faites revenir des petits oignons, vous déglacez, un petit fond de crème et voilà", sourit ce cuisinier qui attaque sa 26e année dans la restauration.

"Je n'ai pas de pression à l'approche de la rentrée scolaire. J'ai l'habitude", continue-t-il. De son côté Anne-Sophie qui prépare des muffinsau chocolat est sur la même longueur d'onde. "Moi aussi j'ai des enfants à l'école et je veux qu'il mange bien. Là, le muffin est fait maison", ajoute-t-elle.

Des agents relèvent les températures de tous les produits chauds. Ils seront mis ensuite dans des barquettes et mis au froid pour qu'ils atteignent les trois degrés. "C'est le même principe pour les produits froids également", explique Yannick Lecointre, le directeur du site.

Dans les préparations froides, Séverine, la cheffe insiste "on fait des recettes maison contrairement à ce que l'on peut croire. Ce ne sont pas des boites comme des raviolis ou des haricots. On ne fait pas tout maison parce que l'on a d'énormes quantités mais on s'améliore tout le temps. C'est très varié. On essaie de faire en sorte que les repas soient comme à la maison".

Véronique prépare les entrées, asperges, tomates cerise et une sauce cocktail maison. © Radio France - Bradley De Souza

Des professionnels de la cuisine derrière les repas

Tous les plats doivent respecter la liaison du froid. Elle garantit la sécurité alimentaire. Au total, la cuisine centrale livre 1.800 repas par jour pour les hôpitaux, Ehpads et les écoles. "Pour les écoles, les horaires d'expédition du camion sont très précises. A 8h/8h30 il est au CCAS, après il va faire la tournée des écoles, un circuit logique par rapport à la gestion des horaires de chaque école. Il revient à 10h faire un chargement pour les deux dernières écoles. Il revient et on prépare de nouveau un chargement pour l'hôpital", décrit Yannick Lecointre, le directeur du site.

"On s'efforce d'avoir des gens qui aiment leur métier, qui ont des bases des techniques traditionnelles dans la partie cuisine. Et qui peuvent valoriser la production (...) les agents du GIP sont des gens qui ont une charge de travail tous les jours, des conditions de travail difficiles. Et le consommateur final aujourd'hui n'a peut-être pas conscience de tous les efforts qui ont eu lieu avant pour que ces produits soient consommés", renchérit le directeur du site.

Les plans alimentaires pour les écoles sont décidés à l'avance. Ce lundi, les enfants de Lillebonne auront le droit à des tomates vinaigrettes en entrée, rôti de dinde froide, coquillettes au beurre, de la mimolette et une compote pomme-fraise.