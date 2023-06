Lilou Bel Ange rêverait de porter la flamme olympique à Orthez.

La flamme olympique passera à Orthez 20 mai 2024, le lundi de Pentecôte. L'association Lilou Bel Ange souhaiterait faire partie des relayeurs. Cette association a été montée en 2015 au profit de la petite Lilou. Elle a 10 ans. Elle est atteinte du syndrome d'Angelman. C'est une maladie génétique rare qui entraîne un handicap mental et moteur lourd. Ses parents, Mélanie et Sébastien font tout ce qu'ils peuvent pour qu'elle ait le plus d'interactions possibles avec les autres et l'emmènent partout en particulier dans leurs sorties sportives. "Elle adore quand ça bouge", confie sa maman.

ⓘ Publicité

loading

Aujourd'hui pour courir avec eux, il y a toute une équipe d'amis qu'ils appellent la Team Lilou. L'an passé, Lilou a fait une étape du tour du Béarn, poussée par son père dans une sorte de joëlette, une Myolib. Cet été, ils doivent monter l'Aubisque. Un marathon est aussi en prévision. Avec des JO de Paris 2024 qui souhaitent "promouvoir une société inclusive" et notamment des porteurs de la flamme qui "représenteront la diversité", l'idée est venue, soufflée par leur entourage, de participer au relais de la flamme olympique à Orthez. "Je pense que ça peut être une belle histoire pour Lilou", explique Sébastien qui n'ose pas encore trop y croire.

Les parents de Lilou et leur fille, s'ils sont retenus, pourront porter la flamme olympique sur une distance de 200 m. Plusieurs orthéziens se sont déjà mobilisés en les nominant sur le site Paris2024.org. La campagne de nomination s'achève ce vendredi 30 juin. 5 000 candidatures seront tirées au sort et analysées par des jurys dans les territoires. Lilou et ses parents devraient savoir s'ils font partis des heureux élus au début de l'année prochaine.