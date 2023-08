"Lilou Bel Ange" tiré au sort pour peut-être porter la flamme olympique à Orthez en 2024

L'association "Lilou Bel Ange" continue son aventure pour devenir relayeur de la flamme olympique. Le père de Lilou, Sébastien, a été tiré au sort pour la deuxième étape. Un jury régional doit désormais étudier de manière anonyme l'ensemble des candidatures, et en retenir pour porter la flamme. Sébastien et sa femme Mélanie, espèrent avec leur histoire, le convaincre de choisir celle de Sébastien, pour pouvoir porter la flamme olympique avec leur fille, atteinte du syndrome d'Angelman, une maladie génétique rare. En tout, en France, 11.000 relayeurs de la flamme doivent être sélectionnés.

Mélanie, espère qu'elle et Sébastien pourront entourer Lilou lors du passage de la flamme : "pour nous ça serait quelque chose de fabuleux de faire ça dans notre ville natale à tous les trois. On sait que c'est très protocolaire, qu'il y a beaucoup de sécurité autour de la flamme olympique. Donc on ne sait pas si ça sera faisable de le faire tous les trois, normalement il n'y a qu'un relayeur". La famille a envie de faire "bouger les lignes" et de montrer qu'à trois c'est faisable. Le but est aussi d'illustrer par le biais de Lilou et de ses parents sportifs qu'il est possible de représenter à la fois les Jeux Olympiques et Paralympiques. "Lilou fait du sport à travers nous, continue Mélanie. Elle ne peut pas marcher, ni courir. Donc on marche pour elle, on court pour elle, on fait du vélo pour elle". Le couple a créé l'association "Lilou Bel Ange" en 2015, "on était loin de penser que huit ans plus tard on candidaterait pour la flemme. Pour partager d'une part ce moment tous les trois, et avec tous les Orthéziens".