Lima : à 3 jours du sacre, répétitions générales pour Paris 2024

Même si Paris est assurée, depuis l'accord avec Los Angeles, d'obtenir mercredi, à Lima, au Pérou, l'organisation des Jeux olympiques de 2024, le comité de candidature prépare minutieusement l'ultime présentation de son projet. Et organise plusieurs répétitions. Reportage.

"J'ai répété quinze fois depuis ce matin, puisqu'on est réveillé tôt avec le décalage horaire" sourit Anne Hidalgo. Dans la salle du centre des conventions de Lima, la capitale péruvienne, la maire de Paris peaufine son discours ce dimanche après-midi avec ses conseillers, quelques minutes avant de monter sur la grande scène pour une répétition grandeur nature de la présentation du projet de Paris 2024, qui aura lieu mercredi. A cette occasion, Anne Hidalgo s'exprimera en espagnol, en anglais et en français.

Une présentation du projet en un temps réduit

France Bleu Paris a pu entrer dans la salle, mais a été prié de quitter les lieux avant le début de la répétition, comme tous les médias, secret oblige. Pas question de faire de photos.

Pourtant, l'enjeu est un peu moins palpable, le suspens est retombé : Paris est quasiment assurée d'obtenir les Jeux, mercredi, puisque le Comité International Olympique (CIO) doit seulement valider l'accord conclu avec Los Angeles qui prévoit d'attribuer les Jeux de 2028 à la ville californienne et ceux de 2024 aux Français, lors d'un vote à mains levées.

La présentation des projets sera donc plus courte que lors de la session du CIO de Lausanne en juillet. Chaque ville aura 25 minutes au lieu de 45. Paris a prévu de donner la parole à 6 ou 8 personnes et de présenter 3 clips vidéo. Aucune nouvelle image n'a été tournée, pour éviter un surcoût. Les vidéos sont des montages inédits d'images déjà existants.

Bernard Lapasset le co-président du comité de candidature explique que Paris 2024 a voulu présenter "quelque chose de simple : pas la peine de surdimensionner la candidature, qui a déjà été évaluée".

Avant la répétition, France Bleu est entré dans la salle où Paris 2024 proposera l'ultime présentation de son projet Copier

Un hommage aux victimes de l'ouragan Irma?

Une inconnue demeure encore : Paris 2024 rendra-t-elle hommage aux victimes de l'ouragan Irma? "Le sport français doit énormément à l'outre mer donc il y aura une pensée, même si on ne l'exprime pas, pour l'outre mer et les Antilles" répond Denis Masseglia, le président du Comité national olympique et sportif français, qui explique que pour s'exprimer sur le sujet, il faudra un accord du CIO. L'hommage pourrait aussi être formulée conjointement avec Los Angeles, puisque les Etats-Unis ont aussi été frappés par la catastrophe.

Une dernière répétition est prévue ce lundi pour Paris 2024.

