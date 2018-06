Lanouaille, France

Le Salon du livre de Lanouaille, en Périgord vert, a débuté ce vendredi soir et se poursuit samedi toute la journée. En présence notamment de Jean-Louis Debré, l'ancien ministre de l'Intérieur et exprésident du Conseil constitutionnel ou Cédric Villani, le député LREM et mathématicien.

Mais également de Manuel Valls, l'ex premier ministre de François Hollande, devenu député de la première circonscription de l'Essonne, et proche de la République en Marche du président Macron.

D'ailleurs, Manuel Valls, en visite dans le département le plus directement impacté par l'arrivée des 80 km/h avec ses plus de 9 000 kilomètres de routes, n'a pas hésité à défendre l'abaissement de la vitesse autorisée. Une mesure voulue par le premier ministre Edouard Philippe.

"J'aurais souhaité prendre cette décision. On peut toujours considérer qu'il faut plus de concertation, certes, mais enfin chaque jour dans notre pays il y a neuf à dix personnes qui meurent sur nos routes" plaide Manuel Valls

"Ce sont dans les départements ruraux et sur certaines routes qu'il y a le plus de tués, puisque dans les grandes villes on roule à moins de 50 km/h depuis longtemps. Ce sont des mesures difficiles, pas forcément populaires, mais moi je les soutiens" a continué l'ex premier ministre.

Pourtant le conseil départemental emmené par son président Germinal Peiro a fait voter une motion pour demander à ce que cette limitation ne concerne pas les routes dotées d'un double marquage et larges d'au moins six mètres, soit le quart des routes de Dordogne. Mais le gouvernement n'a pas suivi cette proposition.