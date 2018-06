À compter du 1er juillet 2018, la vitesse sera limitée à 80 km/h sur les routes à double sens, sans séparateur central. Dans les Ardennes, la mesure concerne plus de 3.400 kilomètres de routes.

Ardennes, France

La mesure, très décriée, entre en vigueur le dimanche 1er juillet. La vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens de circulation, sans séparateur central, est abaissée de 90 à 80 km/h. Dans les Ardennes, cette disposition concerne potentiellement plus de 3.000 kilomètres de routes.

Les automobilistes devront en effet lever le pied sur les 3.431 kilomètres de routes nationales et départementales dépourvues de séparateur médian dans le département, hors tronçons déjà limités à une vitesse inférieure, évidemment. Les 50 kilomètres d'autoroutes ne sont évidemment pas concernés par l'abaissement de la vitesse, qui reste limitée à 130 km/h.

L'argument de l'État ? Sauver 300 à 400 vies par an sur l'ensemble du territoire national. Selon la Sécurité routière, en 2016, plus de la moitié de la mortalité routière est survenue sur les routes bidirectionnelles hors agglomération, majoritairement limitées à 90 km/h. Dans les Ardennes, 110 personnes ont été tuées entre 2006 et 2015 sur ces quelque 3.400 kilomètres de routes concernées par la nouvelle limitation à 80 km/h.