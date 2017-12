Haute-Saône, France

En France il y a 3 zones test où la vitesse a été abaissée, c'est le cas notamment en Haute-Saône sur la RN57 entre Vesoul et Besançon, c'est un tronçon de 13 kilomètres de long. Ce dossier soulève des polémiques opposées, d'un côté ceux qui affirment que cela ne sert à rien puisque personne ne respecte cette limitation et que la cause principale des accidents est l'alcool, et de l'autre ceux qui estiment que même pour une seule vie épargnée cela vaut le coup.

on estime qu'il faut une seconde pour réagir avant d'appuyer sur le frein". Christian Tarroux, le Président Ligue contre la violence routière du Doubs

Le Président Ligue contre la violence routière du Doubs, Christian Tarroux, qui défend la limitation de vitesse explique que plus on va vite, plus la distance pour s'arrêter est longue. Vu le nombre de tués chaque année sur les routes, même si c'est pour sauver quelques vies, cela vaut le coup d'essayer.

on a mis 1,50 m de route de chaque coté, du balisage rétro réfléchissant". Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.

Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, est venu en Haute-Saône pour voir ce fameux tronçon. Pour lui l'expérimentation est tronquée, la route a été sécurisée et aménagée. De plus, il constate que sur cet axe très peu d'utilisateurs respectent cette limitation de vitesse.

Station service à Quenoche, Haute-Saône, RN57 © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Les camions nous collent au pare-choc, et doublent sur les lignes blanches". le patron de la station service à Quenoche sur la RN 57

Les riverains de cette route ne sont pas vraiment persuadés. Au début, ils sont arrivés en retard au travail, alors ils ont anticipé leur départ. Le patron de la station service à Quenoche témoigne, les camions vous collent au pare-choc, et ils doublent sur la ligne blanche. Lui qui voit la route depuis sa vitrine constate que le trafic est beaucoup moins fluide. Désormais selon lui, il y a des paquets de véhicules, avec des impatients qui cherchent à doubler les rares usagers qui roulent à 80km/h