Indre, France

La limitation à 80km/h sur les routes secondaires au lieu de 90 entrera en vigueur ce dimanche 1er juillet prochain. Cette mesure permettra de sauver entre 300 et 400 vies par an défend le gouvernement. Pour Emmanuel Barbe, l'un des calculs est le suivant : en baissant la vitesse, on baisse le nombre d'accidents et dans tous les cas, ils seront moins graves. Attention, tous les radars seront normalement réglés le 1er juillet pour flasher les véhicules qui rouleront au-dessus des 80km/h désormais autorisés.

Quelles routes passent à 80km/h ?

Voici ce que dit le Journal Officiel : toutes les routes limitées aujourd'hui à 90km/h ne passeront pas forcément à 80km/ dimanche. Ce sera le cas uniquement pour "les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central". En terme clair, il s'agit de toutes les routes qui sont à une voie pour chaque sens et qui n'ont pas de terre-plein central. Les portions à 2x2 voies resteront donc à 90km/h. Dans l'Indre par exemple, près de 4.000 km de routes départementales passent à 80km/h, soit environ 80% du réseau départemental.

Vous avez la parole

Le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, est l'invité de France Bleu Berry ce jeudi 28 juin à partir de 7h45 à l'occasion d'une matinale spéciale dédiée au 80km/h. Vous pourrez lui poser vos questions directement sur la tranche 8h15-8h30. Parmi les autres invités, Serge Descout, le président du Conseil départemental de l’Indre, interviendra de 7h15 à 7h30. Il demande une application différenciée de cette mesure comme plusieurs autres chefs d'exécutifs départementaux.