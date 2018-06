Indre, France

La limitation à 80km/h sur les routes secondaires au lieu de 90 entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Cette mesure permettra de sauver entre 300 et 400 vies par an défend le gouvernement. Pour Emmanuel Barbe, l'un des calculs est le suivant : en baissant la vitesse, on baisse le nombre d'accidents et dans tous les cas, ils seront moins graves. Attention, tous les radars seront normalement réglés le 1er juillet pour flasher les véhicules qui rouleront au-dessus des 80km/h désormais autorisés.

Vous avez la parole

Le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, sera l'invité de France Bleu Berry jeudi 28 juin à partir de 7h45 à l'occasion d'une matinale spéciale déidée au 80km/h. Vous pourrez lui poser vos questions directement sur la tranche 8h15-8h30. Et dès à présent, dans ce formulaire, vous pouvez écrire les questions que vous souhaitez lui poser en nous indiquant vos coordonnées si vous souhaitez intervenir le 28 juin également en direct à l'antenne.

Chargement en cours...

Lors de la matinale spéciale 80km/h du 28 juin sur France Bleu Berry, Serge Descout, le président du Conseil départemental de l’Indre, interviendra de 7h15 à 7h30. Il demande une application différenciée de cette mesure comme plusieurs autres chefs d'exécutifs départementaux.