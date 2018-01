Bordeaux, France

Il va falloir changer 20.000 panneaux de signalisation sur les routes de France. Comme prévu, Edouard Philippe, Premier ministre, a annoncé ce mardi le passage de la limitation de la vitesse à 80 kilomètres à l'heure sur les routes secondaires.

Objectif : sauver 350 à 400 vies par an sur les routes de France. En Gironde 73 personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2017. Mais la mesure est loin de faire l'unanimité. Exemple dans le Médoc ou les Landes de Gascogne où il va falloir lever le pied sur des routes toutes droites avec peu d'intersections.

Illustration sur une départementale au sud de Bordeaux en direction de Saucats

On sort de l'Autoroute A63 où l'on roulait à 130 kilomètres/heure, direction Saucats par la D211. On bloque le régulateur de vitesse à 80 et c'est parti pour 10 kilomètres de ligne droite ou presque. A peine trois légères courbes à négocier et deux intersections. On a le temps d'observer le paysage ... des pins, toujours des pins. Seul moment qui vient rompre cette monotonie : deux voitures qui nous doublent à vive allure et nous voici arrivés à Saucats.

Devant la boulangerie, on demande aux habitants ce qu'ils pensent de cette limitation à 80 kilomètres/heure.

Le gouvernement devrait nous demander de rouler à 70 comme ça on finira carrément par s'endormir au volant

La grande majorité des automobilistes de cette bourgade au sud de Bordeaux estiment que la limitation à 80 n'a aucun sens sur leur territoire, sauf peut-être la nuit pour éviter les accidents avec le gibier. "En journée, c'est déjà difficile de rester à 90, alors 80, ça va être impossible", estime cet habitant qui, par ailleurs, dit respecter les limitations en agglomération. "Les gendarmes feraient mieux de faire la chasse au portable au volant et aux conducteurs alcoolisés", conclut une habitante.