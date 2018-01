Haute-Saône, France

Le gouvernement s'apprête à annoncer ce mardi après-midi l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur l'ensemble du réseau secondaire lorsqu'il n'y a pas de terre plein central. Cela concerne 400 000 kilomètres de routes.

Le test mené en Haute-Saone n'a servi à rien

Durant 2 années de 2015 à 2017, sur un tronçon de 14 kilomètres entre Vesoul et Besançon la mesure de limitation de vitesse à 80 km/h a été testée mais ce test n'a servi à rien. Le gouvernement explique que l'expérimentation menée en Haute-Saone n'est pas valable car elle n'a duré que 2 ans; de plus le tronçon concerné par le test a subi des travaux, ce qui fausse les résultats. Michel Raison, le sénateur de Haute Saone prend note mais il n'apprécie pas la méthode. "On nous prend pour des imbéciles" estime Michel Raison. Le sénateur explique qu'il n'y a eu aucune concertation, aucune réunion de travail avec les parlementaires. Le sénateur souhaiterait que l'on poursuive l'expérimentation et qu'on la renforce, qu'on observe aussi ce qui se passe dans d'autres pays et que l'on ne se focalise pas uniquement sur la vitesse. Michel Raison serait plutôt favorable au renforcement des contrôles. Quand au fond de la mesure, Michel Raison n'est pas opposé à l'abaissement de la vitesse mais pas sur l'ensemble du réseau secondaire car selon le sénateur de nombreuses routes sont largement assez sécurisées pour pouvoir rouler à 90. Le sénateur s'appuie d'ailleurs sur l'accidentologie haut-saonoise qui prouve que dans la majorité des cas ce sont des fautes très graves qui ont été commises de la part des automobilistes.

