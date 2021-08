Limitation de vitesse à 30 km/h dans tout Paris : c'est pour lundi

Il va falloir s'y faire : à partir du lundi 30 août 2021, plus question de dépasser les 30 km/h dans Paris. La majorité des rues sont concernées. Les 50 km/h deviennent l'exception.

Le périphérique et quelques grands axes ont été épargnés

Si les 30 km/h deviennent la norme lundi, quelques axes ne sont pas touchés. Les boulevards des maréchaux, deux portions des quais de Seine, les avenues des bois de Boulogne et Vincennes, quelques grands axes de l'Ouest parisien (Champs-Elysées, Foch, Grande Armée, rue Royale), du 12e et du 14e arrondissement, restent limités à 50 km/h.

Jusqu'à présent seul 60% du territoire parisien était en zone 30, désormais, il faudra lever le pied partout.

Moins de bruit, moins d'accidents, plus de fluidité : ce sont les objectifs

Pour David Belliard, adjoint EELV chargé des transports et de la mobilité, le passage de 50 à 30 km/h permet "de diviser de moitié le bruit et de réduire la gravité des accidents". Le bruit baisserait de trois décibels.

C'est un "enjeu de sécurité routière" affirme l'élu. Il s'agit de "sécuriser" les rues de la capitale "pour les plus vulnérables : les piétons, les cyclistes, les enfants et les seniors", explique David Belliard. "Les risques d'accidents graves sont beaucoup moins importants quand on est à 30 km/h plutôt qu'à 50", dit-il.

L'élu indique aussi que cette mesure va aussi permettre de fluidifier la circulation en "diminuant les effets d'accélération et de décélération". Il rappelle que la vitesse moyenne à Paris est de 15 km/h.

La mairie de Paris pourrait bien ensuite s'attaquer au Périphérique. Elle souhaiterait que la vitesse passe de 70 à 50 km/h.

Les Franciliens majoritairement opposés aux 30 km/h

La mairie avait lancé une consultation sur la diminution de la vitesse à 30 km/h du 27 octobre au 27 novembre 2020. Au total, indique la mairie de Paris, 5936 personnes ont répondu. Si les Parisiens sont plutôt favorables (59%) aux 30 km/h, parmi eux 20% souhaitent quand même que certains axes restent à 50 km/h. Le message a visiblement été entendu par la Mairie.

Si 30 % des Parisiens sont opposés à cette mesure, les Franciliens sont 61% à dire non aux 30 km/h (36% y sont favorables).

Les mesures parallèles à cette baisse de la vitesse

Cette baisse de la vitesse conduit la Mairie de Paris à prendre d'autres mesures pour améliorer la mobilité dans la capitale. Le réseau cyclable va être augmenté. Les double-sens cyclables vont être généralisés. Il y aura davantage de garages à vélos. La mairie veut aussi redonner "sa juste place aux piétons" dans la ville. Elle a comme projet, par exemple, de créer des quartiers piétons dans tous les arrondissements, mais aussi d'améliorer encore le réseau de bus.