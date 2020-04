Limite des 100 km : depuis le Loiret, jusqu'où pourra-t-on se déplacer sans attestation à partir du 11 mai ?

A partir du 11 mai, vous pourrez vous déplacer dans un rayon de cent kilomètres autour de chez vous, sans attestation. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre mardi dernier.

Si vous habitez dans le Loiret, à quoi correspondent ces 100 km ? Depuis le centre d'Orléans, à vol d'oiseau, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le Loiret, et même sortir des limites du département, par exemple jusqu'à Nogent-le-Rotrou (dans l'Eure-et-Loir), Amboise (Indre-et-Loire), Evry (Essonne), Bourges (Cher) mais pas Paris, Tours ou Châteauroux.

Zone des 100 km autour d'Orléans - Capture covidradius.info

Et depuis Montargis, à quoi correspondent les 100 km ?

Si vous vivez Montargis, vous pourrez a priori vous rendre à Créteil, à Coulommiers, à Auxerre, mais pas à Blois ou Chartres.

Quelle est la zone de 100 km à vol d'oiseau autour de Montargis ? - Capture d'écran site covidradius.info

Et encore... Il subsiste un certain flou autour de ce fameux rayon de 100 kilomètres, devenu le symbole d'un début de liberté retrouvée après presque deux mois de confinement : correspond-il à une distance "à vol d'oiseau ou s'agit-il d'une distance réellement parcourue, en voiture par exemple, ou en train ? Le journal Aujourd'hui en France indique ce jeudi qu'aucune précision n'a été apportée, à ce jour, par les autorités sur cette question. Par exemple, il y a plus de 100km par la route entre Orléans et Bourges, mais moins à vol d'oiseau.

Encore du flou à propos de ces 100km

Autre interrogation : si jamais le Loiret est classé département rouge (synonyme de déconfinemen moindre), pourra-t-on se déplacer facilement malgré tout ? Et si jamais un département limitrophe comme l'Essonne ou la Seine-et-Marne est classé "rouge", pourra-t-on s'y rendre même s'il est situé dans un rayon de moins de 100 kms ? Pas de réponse non plus, à ce stade.

Quelle est la zone des 100km autour de Gien ?

Zone de 100 km à vol d'oiseau autour de Gien (Loiret) - Capture site covidradius.info

Enfin, pour tout déplacement au-delà des 100 kms, il faudra être muni d'une attestation et avoir un motif impérieux, professionnel ou familial, ce qui laisse un certaine marge d'appréciation pour les forces de l'ordre.

Et depuis Pithiviers, à quoi correspondent 100 km à vol d'oiseau ?

Un habitant de Pit

Zone de 100 km à vol d'oiseau autour de Pithiviers - Capture d'écran site covidradius.info

En tout état de cause, vous pouvez vérifier via le site https://www.geoportail.gouv.fr/carte Il faut cliquer sur : mesurer > calculer isochrone > isodistance > rentrer l’adresse > calculer Il existe également ce site (qui inclut les sentiers de randonnée).