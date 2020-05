Limite des 100 km : des contrôles renforcés en Ille-et-Vilaine pour le week-end de l'Ascension

Les gendarmes avaient choisi le pont de Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine) pour établir l'un de leur nombreux points de contrôle ce jeudi 21 mai. Avec 8 000 véhicules par jour, ce passage de la D772 est un axe très emprunté lors des week-ends prolongés comme celui de l'Ascension.

Depuis la fin du confinement, c'est également le premier grand week-end de liberté. Il fait donc office de test pour les autorités qui ont limité à 100 km la distance que l'on peut parcourir depuis chez soi afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

Interdiction de dépasser les 100 km de son domicile

La très grande majorité des automobilistes contrôlés ce jeudi 21 mai ont respecté la consigne de ne pas s'éloigner à plus de 100 km de leur domicile. Les gendarmes ont pu le constater lors de ces contrôles aléatoires effectués de 15 heures à 19 heures.

"Cette limite, à vol d'oiseau, est relativement facile à calculer lorsqu'il s'agit de communes voisines qui nous connaissons. Mais lorsqu'on a un doute, il reste le GPS du téléphone pour s'assurer de la distance parcourue", confie l'une des gendarmes.

Les gendarmes espèrent dissuader ceux tentés par des comportements dangereux dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. © Radio France - Valentin Belleville

Du côtés des automobilistes contrôlés, on ne peste pas d'être arrêté quelques minutes par la gendarmerie :"C'est une bonne chose ces contrôles, il faut empêcher que les gens reviennent par chez nous ! Il y a quelques semaines on voyait des plaques d'immatriculation qui venaient de loin. On ne veut pas que notre département passe du vert au rouge sur la carte du déconfinement", s'inquiète Jérôme, en balade dans son cabriolet.

Par leur présence, les gendarmes espèrent eux-aussi dissuader tout ceux qui seraient tentés de dépasser cette limite des 100 km. Et ainsi éviter la formation de nouveaux foyers épidémiques.