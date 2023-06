Limoges : 300 militants de gauche ont manifesté contre la venue d'Eric Zemmour ce mercredi

La Mairie de Limoges a entendu retentir les sifflets et les slogans ce mercredi après-midi. Près de 300 personnes étaient rassemblées contre la venue d'Eric Zemmour. Le polémiste d'extrême droite venait dédicacer son dernier livre Reconquête.

Un cheminot interpellé par la police

Les militants et syndicats de la gauche, à l'origine de la manifestation, n'ont pas attendu qu'Eric Zemmour soit arrivée en gare pour l'alpaguer. Un cheminot, présent dans le même train est venu à sa rencontre. Arrêté sur le quai de la gare des Bénédictins par la police, l'homme a été placé en garde à vue pour injure antisémites et raciste d'après un communiqué de la CGT. Le syndicat dénonce "un comble" et une arrestation arbitraire. Il demande une "libération immédiate de leur camarade."

Une polémique sur la salle de dédicace

La venue de l'ex-candidat à la Présidentielle 2022 avait éveillé une colère notamment en raison du lieu où se tenait la dédicace. Une salle au nom symbolique : Jean-Pierre Thibault militant communiste, résistant et fusillé sous l'Occupation.