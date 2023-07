Limoges : à l'approche du Tour de France, le week-end s'annonce sportif pour l'hôtellerie restauration

Ce week-end, la directrice de l'Ibis en centre-ville, Amandine Bardou compte bien décorer son accueil tout en jaune.

"C'est sympa de recevoir le Tour de France à Limoges! Ça fait un peu d'animation et ça fait connaître la ville c'est très important." Pas de vélos ici, mais des micros et des banderoles. Son hôtel accueille les journalistes et sponsors de l'évènement. "Ce sont des réservations de longue date et on a adapté nos tarifs aussi, donc ça se répercute bien sur notre chiffre d'affaire!"

ⓘ Publicité

L'hotel Ibis en centre-ville accueillera les journalistes et sponsors de l'évènement sur l'étape en Limousin. © Radio France - Salomé Pineda

L'hôtel des coureurs stars à Feytiat

Les coureurs stars eux, dormiront un peu plus au sud, à l'hôtel Kyriad de Feytiat. Habitué de la compétition, l'établissement a l'honneur de recevoir les membres de Groupama FDJ avec David Gaudu, Thibault Pinaud, Valentin Madouas, mais aussi l'équipe belge Alpécine-Deceuninck avec en tête Mathieu van der Poel.

"Le petit fils de Poulidor! Le local de l'étape c'est un petit kif!" s'enthousiasme Dominique Mounier, le directeur du complexe. Pas de fioritures prévues autour de la décoration ici, mais chaque pièce sera dédiée aux équipes. "Nos salles de séminaires transformées en salles de massage", précise le directeur. Le staff se plie en quatre pour recevoir les sportifs. "On va retirer les matelas des lits! Car chaque sportif vient avec le sien." Pour l'anecdote, le finistérien David Gaudu se déplace avec un coach du sommeil chargé de s'assurer de sa bonne récupération.

"Le Tour a beaucoup évolué, on a vu son prestige grandir et les exigences changer avec"

Si Dominique Mounier ne sait plus exactement combien de fois il a accueilli le Tour de France, il remarque le contraste avec les débuts. "Le Tour a beaucoup évolué, on a vu son prestige grandir et les exigences changer avec." Car l'évènement, s'impose aujourd'hui comme la plus grande course cycliste du monde. "Au départ les équipes vivaient dans l'hôtel de A à Z, elles travaillaient avec nos cuisiniers et notre personnel, alors qu'aujourd'hui, les coureurs sont totalement dans une bulle. N**ous, on leur met à disposition les cuisines, et ils viennent avec leurs propres chefs! "

Pas de plus-value financière

Bien que les tarifs soient plus chères pour l'occasion, Dominique reconnaît que l'évènement n'amortit pas tant les dépenses occasionnées. "On doit acheter beaucoup de matériels, de serviettes, on monte nos effectifs, rien que pour la sécurité. Donc finalement, même si on est plein, ça reste une journée normale en terme de rentabilité." Une sécurité, déployée notamment sur le parking. Pour les autographes ce week-end, le directeur prévient les fans : il faudra se montrer vif, car cette dernière se chargera de contrôler toutes les allées et venues.