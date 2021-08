Limoges : à quelques semaines de la rentrée universitaire c'est la ruée sur les locations immobilières

Depuis le début du mois, c'est le "rush" sur les locations d'appartements à Limoges. A l'approche de la rentrée universitaire, les studios et les T1, meublés ou non, partent comme des petits pains. Conséquence l'offre immobilière se raréfie pour les étudiants

_Cette année c'est l'euphorie ! Les gens se précipitent pour louer... et on se retrouve avec une pénurie de biens sur le marché!"-_Anthony Puig, expert immobilier à Limoges.

A quelques semaines de la rentrée universitaire, les étudiants s'activent pour trouver un appartement. A Limoges, selon les professionnels du secteur, les biens mis en location partent comme des petits pains et ce n'est pas toujours évident de trouver la perle rare, surtout quand l'offre est moins importante que la demande. "Cette année pour être clair, les gens se précipitent sur les locations, c'est l'euphorie et on se retrouve avec une pénurie de biens sur le marché!" souligne Anthony Puig, de Puig Immo.

Tout comme son confrère, Laetitia Soury ne chôme pas! Responsable location chez Orpi Limoges, elle enchaîne les visites :"On peut avoir jusqu'à quatre dossiers solides sur un seul appartement, que l'on va ensuite présenter au propriétaire. C'est énorme!" Parmi ses clients, on retrouve Ancelin. Venu du département de l'Ain, après 5 heures de route en compagnie de ses parents, il découvre la ville où il va faire ses études, mais il ne pensait pas galérer comme ça pour trouver un appartement :"On croyait que ce serait plus facile qu'à Lyon ou Montpellier mais non!" En cette période, les appartements mis sur le marché le matin sont loués le soir même.