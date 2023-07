Limoges : après l'incendie de l'antenne-mairie de Beaubreuil, les agents tiennent à recréer du lien

La semaine dernière, la mairie a indiqué que le personnel de l'antenne-mairie de Beaubreuil était réinstallé au sein des locaux du pôle jeunesse Sanfourche dans le même quartier. Leurs bureaux avaient été ravagés par un incendie dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin. Il faisait suite aux émeutes déclenchées par la mort de Nahel, ce jeune tué par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier.

Des agentes sous le choc

Mobilier, dossiers confidentiels, tout a été détruit. "Ça a été un chaos total", regrette Brigitte Carlier, la responsable en chef des antennes-mairie. "Les agentes présentes sur les lieux le lendemain l'ont vécu comme une injustice. Pourquoi elles, alors qu'elles travaillent avec les habitants des quartiers? Elles aiment beaucoup leur travail, donc leur affect en a pris un sacré coup." Si le personnel est formé à accueillir des publics plus difficiles, personne n'est préparé à gérer ce type de crise souligne la responsable. Elle ajoute que la crainte depuis est bien présente chez le personnel, tout en espérant qu'elle finisse par s'estomper. "On tient à ne pas faire d'amalgame ça n'a rien à voir avec l'ensemble de la population"

Assurer la continuité des services et "renouer la confiance"

Isabelle Lacore, l'adjointe des antennes-mairie se veut rassurante : "les documents pour la majorité numérisés, peuvent être refaits!" L'enjeu principal repose avant tout sur le fait de "recréer du lien et de la confiance entre les agents et la population." Même si rassurer les assistantes n'est pas une mince affaire, le travail administratif doit continuer, affirme-telle. Première mission : faire savoir que l'antenne-mairie a déménagé. "On reprend, il y a toujours des personnes à aider et à suivre, on va continuer de les recevoir." Dans un contexte de rapport de forces, où la défiance envers institutions grandit, Isabelle Lacore affirme "ne pas craindre une rupture irréversible. On essaye de comprendre, les actes des uns et des autres et du faire du mieux qu'on peut."