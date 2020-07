Limoges : le quartier Beaubreuil à l'heure des vacances pour apporter du réconfort aux habitants

À Beaubreuil, ce quartier de Limoges, il y a comme un petit air de plage et de vacances! Depuis début juillet, la municipalité et des acteurs associatifs proposent plusieurs activités en plein-air. Un vrai plaisir à la fois pour les enfants et les parents!