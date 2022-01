Limoges : "C'est un manque de respect" les anti-pass se remobilisent après les propos chocs d'Emmanuel Macron

Olivier a fait le déplacement depuis sa campagne limousine vers Limoges. Cela faisait de nombreux week-ends que cet opposant au pass sanitaire avait déserté les rangs de la manifestation contre le pass sanitaire.

La petite phrase sortie dans le Parisien cette semaine du chef de l'Etat, expliquant qu'il souhaitait "emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout", l'a mis en colère :"Je trouve que c'est insolent et c'est du non-respect des personnes. Quand on est représentant d'un peuple, on ne parle pas comme ça !"

Caroline s'est dit elle "choquée" par les propos du président de la République : "Il y a un manque de respect, il y a un manque d'empathie, il y a un manque d'humanité. C'est du jamais vu. Après je n'ai pas été attristée. J'ai été choquée, c'est plus grave que ça." Elle se sent stigmatisée plus que jamais par ce gouvernement :"On fait tout retomber sur les non vaccinés. Moi, je ne vais pas tomber là dedans. Je ne vais pas "emmerder" monsieur Macron. Je veux juste faire respecter mes droits, mes droits de citoyen, ma liberté."

"Il joue sur sa base électorale !"

Sylvain lui n'a pas été surpris par les mots d'Emmanuel Macron. Après le pass sanitaire, bientôt le pass vaccinal, le gouvernement continue dans sa lignée selon lui : "On n'apprend rien. C'est normal. Il joue sur sa base électorale à quelques mois des élections. La réalité, c'est que si le président nous emmerde, à dire vrai, on en a autant pour lui, ça ne change strictement rien."

Aujourd'hui, ce qui agace Sylvain, c'est plutôt "les leçons" du Président. Emmanuel Macron a jugé les non-vaccinés comme des "irresponsables". "On nous parle de droits et devoirs ... Je connais que ce que dit la loi : la vaccination n'est pas obligatoire. Le reste, c'est de la morale et à ce moment là, je vais voir, à la rigueur mon curé. Mais je n'ai pas besoin de monsieur Macron pour me faire la morale. J'ai passé l'âge."

Le cortège a défilé dans les rues de Limoges. © Radio France - TV

La question de la vaccination à tout prix et surtout des plus jeunes inquiète ce père de famille : "Depuis le début de nos manifestations, ce qui nous embête, c'est ce qu'ils souhaitent faire aux enfants. Et pour cause, puisque ce vaccin est tout neuf, on ne sait pas ce qu'il réserve à 10, 15 ans. Il n'y a pas de données supplémentaires et surtout, il n'y a pas 10, 15 ans qui sont passés pour savoir ce qui va se passer."

Sylvain rejette enfin l'idée que les non-vaccinés surchargent les hôpitaux : "On veut nous "emmerder" parce que les urgences sont surchargées. Mais vous demandez aux syndicats soignants ils alertent dessus depuis de nombreuses années, Covid ou pas Covid."